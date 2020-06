Más agencias de policía de Tampa Bay agregan cámaras corporales, pero ¿son efectivas?

TAMPA, Florida (WFLA) – La muerte de George Floyd ha provocado renovados llamados a la transparencia policial. Un investigador le dice a 8 On Your Side que las cámaras corporales no solo pueden aumentar la transparencia y la responsabilidad, sino también reducir la cantidad de interacciones volátiles.

La forma en que se utilizan las cámaras es clave.

“He estado estudiando cámaras usadas en el cuerpo desde 2015”, dijo Daniel Lawrence, investigador del Centro de Políticas de Justicia del Urban Institute.

Lawrence ha realizado estudios en Anaheim, California y Milwaukee, Wisconsin.

“Se ha reducido el número de paradas de sujetos que los oficiales han llevado a cabo, que son situaciones muy volátiles”, dijo Lawrence.

“¿Sabemos si ser filmado cambia el comportamiento de un oficial?” preguntó el periodista de investigación Mahsa Saeidi.

“Originalmente, la teoría detrás de las cámaras usadas en el cuerpo era un efecto civilizador que era bilateral”, dijo Lawrence.

Se creía que los oficiales y los miembros de la comunidad se comportarían de manera más apropiada debido a la grabación, explicó, pero la investigación ha sido mixta.

“El veredicto aún está fuera de si ese efecto civilizador realmente está ocurriendo”, dijo Lawrence.

Según Lawrence, el éxito depende de la forma en que se utilizan las cámaras corporales. Él cree que los oficiales deberían tener menos criterio sobre cuándo presionar el registro.

Además, dijo, las imágenes deben ser revisadas regularmente por los supervisores y las cámaras pueden ser una herramienta de capacitación.

En este momento, el Departamento de Policía de Tampa y la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough están probando cámaras corporales.

Pronto, los oficiales de policía de San Petersburgo también los tendrán.

Pero algunos departamentos, como la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, le dicen a 8 On Your Side que no los tienen y no los quieren.

“Es una carga impositiva enorme para que el gobierno pueda registrarlo en sus momentos más privados en sus lugares más privados”, dijo el sheriff Grady Judd. “Ahora, no sé sobre ti, pero no estoy para eso y no voy a tenerlos”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pasco ha estado usando cámaras corporales desde 2015.

“Las cámaras no solo ayudan a las investigaciones de crímenes, sino que también proporcionan a los diputados y ciudadanos una capa adicional de protección durante las interacciones, ya que estas cámaras pueden mostrar la totalidad de una circunstancia”, dijo el miércoles la portavoz del sheriff de Pasco, Amanda Hunter.

Estas son algunas de las agencias locales de aplicación de la ley que actualmente no utilizan cámaras corporales:

Departamento de policía de Bradenton

Oficina del Sheriff del Condado de Citrus

Departamento de policía de Clearwater

Oficina del Sheriff del Condado de Hernando

Oficina del Sheriff del Condado de Highlands

Departamento de policía de Lakeland

Oficina del Sheriff del Condado de Manatee

Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas

Oficina del Sheriff del Condado de Polk

Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota

Departamento de policía de Sarasota

Los investigadores dicen que, si bien los resultados son mixtos, el video a menudo aumenta la responsabilidad policial.

“Las cámaras usadas en el cuerpo ahora responsabilizan a los policías”, dijo Lawrence.

Nuevamente, hizo hincapié en que los supervisores deberían estar continuamente verificando las imágenes.

Si tiene un consejo para el investigador Mahsa Saeidi sobre un caso, envíele un correo electrónico a MSaeidi@WFLA.com