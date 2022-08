TAMPA, Fla. (WFLA) – Algunos vecinos de Seminole Heights dicen que están mortificados después de lo que vieron el martes: dos mapaches atrapados en jaulas de metal en un techo, bajo la luz directa del sol. Uno de ellos murió.

“¿Quién quiere ver un animal muerto en el techo de la casa? Todo lo que tienes que hacer es bloquearlo. ¿Quién pone jaulas en el techo para atrapar a un animal?” dijo Mark Albertson, un vecino.

Albertson dijo que los mapaches quedaron atrapados en el techo de una casa en North Dartmouth Avenue durante al menos 24 horas.

“El control de animales y la vida silvestre estaban aquí”, dijo. “Llamaron a la puerta, nadie contestaba”.

Funcionarios de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida dijeron el martes que los oficiales encontraron cuatro jaulas con trampas instaladas por la propietaria. En una jaula había un mapache muerto. El otro tenía un mapache vivo que fue liberado.

“Eso está mal porque estábamos tratando de atrapar a nuestros gatos para castrarlos y atrapamos un mapache”, dijo Albertson. “Y simplemente lo dejamos ir porque el río está aquí abajo, hay vida silvestre”.

La dueña de la casa no quería aparecer ante la cámara, pero le dijo a 8 On Your Side que colocó las trampas con la intención de liberar a los animales. También dijo que es accidental que uno muriera.

Ahora afirma que los vecinos la están acosando a ella y a sus inquilinos.

La Sociedad Protectora de Animales de Tampa Bay dijo que si se trata de un animal molesto, el primer paso debe ser tratar de coexistir con él.

“Si no puede hacer eso, le decimos que lo deje en manos de los profesionales”, dijo la Gerente de Relaciones Públicas Christine McLarty. “Consiga un trampero compasivo porque saben exactamente a dónde llevar a esos animales para darles una mejor oportunidad. Si se trata de atraparlos y tratar de llevarlos a algún lado, realmente no hay un buen consejo allí porque es probable que el animal muera”.

La FWC dijo que emitió advertencias por escrito a la propietaria por violar las normas sobre atrapar animales salvajes y violaciones de la ley de crueldad animal del estado.

Si está interesado en obtener más información sobre las trampas molestas para la vida silvestre, puede encontrar información en el sitio web de FWC.

El FWC alienta a cualquier persona con información sobre posibles violaciones de la vida silvestre a llamar a la línea directa de alerta de vida silvestre al 888-404-3922. Quienes se comuniquen con Wildlife Alert pueden permanecer en el anonimato y pueden ser elegibles para una recompensa.