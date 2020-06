Manifestante afirma que la policía de San Pedro la arrestó mientras intentaba abandonar la manifestación

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Hailey Ostwalt no podía creerlo. A los 19 años, nunca había estado en problemas, nunca había sido arrestada.

Sin embargo, el miércoles por la mañana, se encontró saliendo de la cárcel del condado de Pinellas. Ella ahora tiene un registro y una foto policial. ¿Por qué? Ella dice, porque defendió lo que cree.

“Fue la experiencia más aterradora de mi vida”, dijo Ostwalt. “Como si nos estuvieran disparando activamente mientras huíamos”.

Ostwalt fue uno de los 23 manifestantes arrestados en San Petersburgo. La policía explica que cuando los manifestantes se negaron a abandonar el cuartel general de la policía, se vieron obligados a usar bombas de humo para obligar a la multitud a dispersarse después de que uno de los manifestantes lanzó un gran fuego artificial de mortero contra los oficiales.

Ostwalt cree que los oficiales estaban disparando más que bombas de humo.

“Comenzaron a dispararnos bombas de gas, comenzaron a dispararnos balas de goma”, dijo Ostwalt. “Comenzamos a huir y continuaron disparándonos. Lo tengo todo en video, así que escucharemos sobre eso”.

Ostwalt dice que estaba tratando de llegar a su automóvil, pero estaba bloqueado. Los oficiales le dijeron que tenía que irse de inmediato. ¿Pero cómo? Le dijeron que llamara a un Uber.

“Me detuve en un policía de St. Pete y comencé a hablar con él y me estaba ayudando mucho, y me decía cómo podía conseguir un Uber”, dijo Ostwalt. “Y luego me doy cuenta de que la policía del condado (diputados) que me dijeron que me fuera me seguía y mientras hablaba con la policía de la ciudad me arrestaron”.

Ostwalt le dijo a 8 On Your Side que ahora tiene una orden de la corte para mantenerse alejado de la víctima (policía) y mantenerse alejado del lugar donde fue arrestada, que estaba a una cuadra al sur de la sede de la policía. Ella quiere continuar protestando y apoyando la causa, pero ahora tendrá que hacerlo un poco diferente.

“Supongo que tendré que quedarme atrás”, dijo Ostwalt.

MÁS HISTORIAS PRINCIPALES