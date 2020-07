Maestros de Hillsborough preocupados por regresar a la escuela sin medidas de seguridad de coronavirus

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Florida (WFLA) – Al acercarse el otoño, Florida exige que se vuelvan a abrir las escuelas.

El miércoles, el presidente Donald Trump amenazó con quitarle fondos federales de cualquier escuela que no vuelva a abrir en el otoño.

La maestra Patty Alonso y otras maestras temen que regresar ayude a propagar el coronavirus.

“El distanciamiento social en el aula no es posible, no hay suficiente tiempo entre clases para revisar y limpiar todo. Me refiero a estos niños, comparten libros, comparten suministros, comparten todo “. dijo Alonso.

La Asociación de Educación de Florida dice que no se está haciendo lo suficiente en las escuelas de todo el estado para mantener seguros a los estudiantes, el personal y la facultad.

“Sabemos que los estudiantes se ven afectados por esto, llevan el Coronavirus, pueden dárselo a otros y luego, por supuesto, las personas que trabajan en nuestras escuelas están en lugares cerrados y estrechos. ¿Qué sucede si alguien contrae el Coronavirus? se ponen en contacto para rastrearlo, qué tipo de prueba va a suceder “, dijo Andrew Spar, de la Asociación de Educación de Florida.

El sistema escolar del condado de Hillsborough dice que están trabajando en planes para que el personal y los estudiantes reabran las escuelas de manera segura. El primer día de regreso a clases en el condado de Hillsborough es el 10 de agosto.

