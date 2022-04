CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – Jeremy Baldwin ha estado enseñando en Booker High School durante los últimos cinco años y medio. Él dice que se ha esforzado por asegurarse de que los estudiantes se sientan cómodos y bienvenidos en su salón de clases.

Hasta la semana pasada, tenía tres banderas desplegadas en su salón de clases. Él dice que están destinadas a simbolizar la paz, el amor y la aceptación. Una de las banderas es una bandera que dice “COEXIST” (o “COEXISTIR” en español) con los colores del arcoíris.

“Es algo que está destinado a estar allí y darle al salón un ambiente en el que todos son bienvenidos y nos llevaremos bien y coexistiremos”, explicó el maestro de estudios sociales.

Después de cuatro años de exhibir la bandera del arcoíris “COEXIST” en su salón de clases, se sorprendió cuando los líderes escolares le dijeron la semana pasada que la bandera debía retirarse porque era de naturaleza “política”.

Baldwin señaló que la decisión del distrito de quitar la bandera se produce poco después de que el gobernador Ron DeSantis firmara el proyecto de ley de derechos de los padres en la educación, denominado por los opositores como el proyecto de ley “No digas gay”.

“Sé que la ley no dice nada sobre ‘no digas gay’ pero, en acción, seguro parece que es ‘no digas gay’ si justo después de que se aprueba, una bandera que he tenido durante cuatro años es ahora de repente eliminada porque se considera político”, dijo Baldwin. “Aparte de que mi director me dijo que era político, nadie definirá por qué esa bandera del arcoíris se considera política”.

El equipo de 8 On Your Side preguntó a las Escuelas del Condado de Sarasota por el motivo de la decisión y por qué se permitió la bandera en el salón de clases de Baldwin durante los últimos cuatro años. Recibimos la siguiente declaración en respuesta de un portavoz por correo electrónico:

“Con respecto a la Escuela Secundaria Booker, podemos confirmar que se le pidió a un maestro que quitara una bandera de su salón de clases que se consideró que violaba la Política de la Junta Escolar 2.51 (Actividad política en los terrenos de la Junta Escolar). Es la expectativa de todos administradores del distrito, administradores escolares, maestros, miembros del personal y estudiantes adherirse a las políticas de la Junta Escolar y trabajar juntos para mantener un entorno de trabajo y aprendizaje seguro y eficaz para todos”.

Baldwin dice que los estudiantes de la Escuela Secundaria Booker han expresado su frustración y confusión sobre la decisión de la política del distrito.

“La pregunta más importante que recibí de mis alumnos fue, ‘¿por qué eso es político? Eso no es republicano, eso no es demócrata'”, explicó el maestro de Sarasota. “No se trata de persuadir a nadie para que crea de una manera u otra, es solo una muestra de aceptación y aprobación, eso es lo más frustrante”.

Algunos miembros de la Junta Escolar del Condado de Sarasota están cuestionando la política.

“Sé que se está citando la política porque es política, pero no veo la bandera del arcoíris como política. Veo eso como una identidad, que no es un elemento político”, dijo el miembro de la Junta Escolar Thomas Edwards.

Shirley Brown, miembro de la junta escolar, le dice al equipo de 8 On Your Side que planea plantear el tema durante el próximo taller de la junta programado para el próximo martes 3 de mayo.

“Mostremos a los niños que los valoramos, que no vamos a darles la espalda y retroceder 20 años. Seamos un distrito progresista tanto en educación como en cómo valoramos a nuestros niños”, dijo. Balduino.