CONDADO DE MANATEE, Fla. (WFLA) – Una maestra de biología de la escuela secundaria del condado de Manatee espera ganar $10,000 de una competencia de yoga en línea para usar en su salón de clases para beneficiar a sus estudiantes.

Kayla McCarthy enseña biología de honores y colocación avanzada en Parrish Community High School.

Además de enseñar ciencias de alto nivel, también practica y enseña yoga, algo que ha hecho desde la universidad.

“Así que el yoga se convirtió para mí en una forma de controlar mi estrés. No era algo con lo que estuviera realmente familiarizada. Nunca he sido una persona muy física. No soy buena en los deportes”, explicó McCarthy.

McCarthy no estaba inicialmente enganchada al yoga. Ella dijo que no fue sino hasta hace unos seis o siete años que lo intentó de nuevo y dijo que ha estado cambiando su vida desde entonces, ayudándola a respirar y aprender a abordar las situaciones de manera diferente.

“Realmente me ha llevado de ser una persona reactiva a una persona proactiva, donde puedo sentarme y pensar en cómo quiero ser en lugar de simplemente responder a una situación”, dijo.

Ella dijo que eso es algo que cree que se necesita más en las escuelas y que está tratando de compartirlo con tantos niños como sea posible. McCarthy imparte una clase de yoga gratuita en el campus todos los martes, y el estudio de yoga donde enseña ofrece clases gratuitas todos los viernes.

“Entonces, si puedo compartir lo que funcionó para mí, tal vez podamos tener esta generación de personas sanas, socialmente capaces y que manejan el estrés”, dijo.

Este año, McCarthy dijo que ha gastado alrededor de $5,000 de su propio dinero para ir a su salón de clases, ya que no se proporcionan lápices, papel y bolígrafos a los maestros ni a los estudiantes. Ella dijo que los estudiantes a veces vienen a clase sin estar preparados.

“Los maestros nunca permitirán que la falta de útiles les quite el aprendizaje. Por lo tanto, cualquier maestro en cualquier lugar tendrá un armario lleno de cosas y, por supuesto, esas cosas se suman”, dijo McCarthy.

Es especialmente difícil en un salón de ciencias. Ella lo llama una “inversión constante” con precios en alza.

“Solo porque, de nuevo, hay tantos materiales que son consumibles que no se proporcionan porque, ya sabes, si estás haciendo el trabajo de los viejos libros de texto todos los días, por supuesto, esos libros de texto se te proporcionan”, dijo McCarthy.

Si bien reconoce que incorporar diferentes materiales en sus lecciones es técnicamente opcional, para ella simplemente no lo es.

“Es una parte tan fundamental de la educación científica. Así que todos esos materiales. Ya sean platos, vasos, guantes, vinagre, huevos, bicarbonato de sodio, lo que sea, todo depende del maestro. Por lo tanto, a veces se convierte en una lucha entre, ‘¿Quiero hacer este laboratorio?’ y ‘¿puedo pagar este laboratorio?’”, dijo.

McCarthy dijo que un laboratorio reciente que enseñó costó alrededor de $60 de su propio dinero. Ella ha hecho al menos un laboratorio por mes entre las clases de AP y de honores y dijo que ha costado más de $100 al mes solo en material.

Ella también ayuda a los estudiantes menos afortunados, gastando dinero para abastecerse de refrigerios.

“Concedido, reciben almuerzo gratis, pero es pequeño y tienen hambre. No puedo concentrarme cuando tengo hambre, así que tenemos en mi habitación, tenemos este sistema de recompensas en el que ganan ‘dólares biológicos’ por comportamientos positivos, por entregar trabajo, por ganar juegos y pueden gastar su ‘dinero biológico’ para comprar refrigerios, lo que por supuesto no es dinero real, así que el dinero real gastado está en mí”, dijo.

McCarthy también tiene un gabinete de refrigerios específicamente para estudiantes que normalmente no piden ayuda. Allí, mantiene refrigerios más saludables y más costosos para los estudiantes que no reciben alimentos más saludables en ningún otro lugar.

Se enteró de la competencia Yoga Warrior a través de Instagram, donde comparte consejos sobre el aspecto más consciente de practicar yoga, en lugar de consejos para posturas difíciles.

McCarthy envió una solicitud a la competencia y recibió respuesta dos semanas después. Desde entonces ha llegado a los cuartos de final.

El gran premio de la competencia es de $10,000. McCarthy busca el premio para ayudar a financiar su salón de clases durante los próximos años. Dijo que además de los suministros básicos y los refrigerios, usaría el dinero para seguir creando un salón de clases cómodo y seguro para sus alumnos.

“Tengo asientos cómodos. Tenemos sofás aquí. Lo cual es realmente anormal para un laboratorio de ciencias, pero es muy importante para mí que tengan un lugar adonde ir cuando terminen su trabajo cuando se sientan cómodos”, dijo McCarthy. “Tengo niños que obtienen pases cuando no se sienten bien y entran y pasan de 10 a 15 minutos sentados. Todos llaman a esto ‘el aula zen’, la sala de relajación”.

En general, ganar la competencia ayudaría a validar todo por lo que ha estado trabajando, dijo McCarthy.

“A veces es tan difícil con el síndrome del impostor y sentir como, ‘¿Soy lo suficientemente bueno para esto? ¿Quién soy yo para decirte cómo mejorar tu vida cuando todavía estoy luchando?’ Hablo con los niños todo el tiempo sobre el manejo de sus emociones y habilidades de afrontamiento saludables y cómo mantener una perspectiva positiva y he luchado contra la ansiedad, la depresión, la salud mental y es una lucha continua”, dijo.

Los miembros de la comunidad pueden votar por McCarthy de forma gratuita, una vez al día, con una cuenta de Facebook. Las donaciones monetarias también se aceptan y cuentan como votos y el 25% de las ganancias de todos los votos beneficiarán a una organización benéfica de yoga para veteranos.

“Ganar esto sería simplemente esa validación que me muestra, ‘sabes qué, estoy haciendo lo que estoy aquí para hacer. Estoy haciendo lo que debo hacer. Estoy aquí y estoy marcando la diferencia'”, dijo McCarthy. “Porque eso es lo que realmente quiere cualquier profesor. Profesor de yoga, profesor de secundaria, eso es todo lo que quieren los profesores. Estamos en esto porque nos encanta trabajar con la gente”.