Maestra de Largo enfrenta cargos de abuso infantil después de supuestamente rociar a los niños con desinfectante, dice la policía

LARGO, Fla. (WFLA) – Una maestra de la preparatoria Largo se despertó tras las rejas el jueves por la mañana acusada de abusar de cuatro niños en su salón de clases.

La maestra de 51 años dijo que el incidente comenzó cuando sus estudiantes no usaron sus máscaras correctamente, lo que hizo a continuación la metió en un gran problema.

Según un informe policial de Largo, Christina Reszetar dijo que cuatro estudiantes se negaron a usar sus máscaras correctamente y supuestamente rociaron a los niños con desinfectante en aerosol “en las área de sus caras y cuerpos”.

El miércoles, Reszetar fue escoltada desde la escuela y llevada a la cárcel del condado de Pinellas.

Reszetar compareció ante un juez el jueves, enfrentando cuatro cargos de abuso infantil.

En la sala del tribunal, Reszetar le dijo al juez que enseña matemáticas para discapacitados en el aprendizaje en Largo High School y ha sido maestra durante 21 años, 18 de ellos en Largo High School.

Según informes policiales, todo el incidente fue captado por una cámara, Reszetar dijo en la corte que el video mostrará que esas acusaciones no son ciertas.

‘No creo que haya sido lo correcto’, dijo Teresa, la vecina de Reszetar, quien dice que siente algo por los estudiantes y sus familias. Sin embargo, Teresa también calificó la detención como excesiva. ‘Los profesores tienen que estar bajo mucha presión ahora mismo con el virus’.

8 On Your Side llamó a la puerta principal de Reszetar, donde nos dijeron que vive con su esposo, pero nadie abrió la puerta.

Un portavoz del Distrito Escolar del Condado de Pinellas nos dijo que a partir del jueves por la mañana, Reszetar todavía está empleado.

8 On Your Side preguntó si el distrito aprueba este comportamiento, si a Reszetar se le permitirá volver a enseñar y cómo están los estudiantes ahora. A la fecha de esta publicación, no recibimos respuesta.

‘Creo que puedo caracterizar esto con justicia como un intento de disciplina gravemente equivocado’, dijo el juez en la corte el jueves.

El estado pidió una fianza más alta, pero el juez denegó su solicitud. Sin antecedentes graves, el juez la liberó de la cárcel sin derecho a fianza.

‘¿Vas a poder contratar a un abogado para que te represente?’ preguntó el juez a Reszetar. Ella respondió: ‘No podré pagar uno con el salario de mi maestra’.

Reszetar saldrá de la cárcel el jueves por la noche y será juzgado si el estado sigue adelante con los cargos.

8 On Your Side se acercó al Distrito Escolar del Condado de Pinellas para obtener el video de vigilancia, pero no ha recibido respuesta.

Nos comunicamos con la Asociación de Maestros del Condado de Pinellas para obtener su opinión, pero dijeron que no es su lugar para comentar ya que ella no es miembro.