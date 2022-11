CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Una madre del área de la Bahía de Tampa recuerda a su hija de 15 años como artística, cariñosa e inconsciente del impacto que tenía en otras personas.

También amaba sus galletas.

“Era muy buena cocinando y nos encantaban sus dulces. Hacía bizcochos de chocolate y galletas y ni siquiera soy fanática de las galletas, pero hizo buenas galletas”, dijo Paige Smith.

A la hija de Smith, Laci Gilileo, estudiante de segundo año en Bloomingdale High School, también le encantaba pintar.

“Creo que fue un proceso de curación para ella de las cosas que había experimentado cuando era adolescente, como todos lo hacemos”, dijo Smith.

En la madrugada del 1 de noviembre, Gilileo murió tras recibir un disparo en una fiesta de Halloween en Thonotosassa.

Smith dijo que ayudó a Gilileo a prepararse para la fiesta. Estaba vestida como un ángel oscuro.

Cortesía: Paige Smith

“La noche que ella se fue, estábamos en un muy buen lugar. Sabía adónde iba. Se había ganado el respeto para ir. Eso es lo más importante: se ganó el respeto para ir a una fiesta de la escuela secundaria”, dijo Smith.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough, estalló una pelea en la fiesta de Harney Road y, poco después de las 2 a.m., se hicieron disparos.

Gilileo recibió un disparo cuando intentaba abandonar la escena en el auto de su amiga. La encontraron en una gasolinera cercana y luego murió en un hospital cercano.

“Solo quiero que quien haya hecho esto esté tras las rejas y pague por ello. También hubo otro joven herido en este incidente. Afortunadamente, él está bien y también he estado en contacto con su madre”, dijo Smith.

Después, Smith dijo que su casa, llena de hermanos de Gilileo, es más tranquila.

“Estábamos tan acostumbrados a escuchar música y ella al teléfono riéndose, así que ha sido muy difícil”, dijo. “Es casi como si siguiéramos esperando que entre a la casa o a mi dormitorio”.

Smith ha escuchado de personas que nunca conoció sobre el impacto que tuvo su hija en ellos.

“Me han escrito niños que no conozco o pasaron por mi casa que decían que hubo momentos oscuros de los que no pensaban que saldrían y si no fuera por ella, no saben a dónde estarían”, dijo Smith.

Los detectives instan a cualquier persona con información relacionada con el incidente a llamar al (813) 247-8200.