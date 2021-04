Madre de la víctima de Florida Amber Alert de 11 años: 'Me culpo a mí misma'

Mamá habla con 8 On Your Side en una entrevista exclusiva en la cárcel

CONDADO DE PASCO, Florida (WFLA) – Cuando una niña de 11 años en el condado de Pasco desapareció de su escuela secundaria, su madre Jocelyn estaba en la cárcel.

Esa noche, cuando el alguacil de Pasco, Chris Nocco, anunció que había una Alerta Amber en el caso y que la niña podría estar en peligro, su madre Jocelyn estaba en la cárcel. Al día siguiente, cuando los agentes localizaron a la niña en el condado de Hillsborough y las autoridades anunciaron que había sido maltratada sexualmente, su madre Jocelyn estaba en la cárcel.

Jocelyn, madre de una víctima de alerta ámbar de 11 años.

Debido a que la niña es víctima de agresión sexual juvenil, 8 On Your Side no revela su nombre, ni usamos el apellido de su madre, Jocelyn.

Sin embargo, los funcionarios del alguacil dieron a conocer el nombre y la imagen de la niña la noche de la alerta y alentaron a los medios de comunicación a difundirlo por transmisión, impresión y en línea.

Durante los últimos años, Jocelyn ha estado entrando y saliendo de la cárcel. La mayoría de sus cargos no son por delitos violentos. Los agentes la arrestaron por delitos contra la propiedad y cargos por drogas. Actualmente está bajo custodia por cargos de robo y drogas. El robo se debe a que ella entró en el garaje de un extraño y enchufó su teléfono celular para cargar sin pedir permiso.

Su hija y varios de sus otros hijos se encuentran actualmente en cuidado de crianza debido a sus problemas legales. Ella admite que no ha sido la madre perfecta.

“Por eso acepté ceder mis derechos”, dijo Jocelyn. “Los dejé ir al cuidado de crianza, pero lo hice con el acuerdo de tener una adopción abierta”.

Lo que le sucedió a su hija durante ese período de dos días la hace sentir enferma e impotente.

“Es, es tan desafortunado que ella haya tenido que pasar por esto y me culpo de muchas maneras porque estoy aquí”, dijo Jocelyn. “Me siento responsable de muchas maneras porque soy su madre y se supone que debo estar allí. No debería estar aquí, no debería estar en la cárcel … Lo que digo es que no debería estar han hecho algo mal “.

Jocelyn ahora espera salir de la cárcel, limpiar y reunirse con sus hijos. Sabe que su hija necesitará mucha ayuda.

“Probablemente piensa que estoy enojado con ella, se siente avergonzada, probablemente está poniendo una fachada como si estuviera bien y tratando de mantenerse unida, pero yo sé que no lo está. Es una niña”, dijo Jocelyn. “He cometido muchos errores. Pero amo a mis hijos más que a nada. Ya sabes, y yo, oh, Dios. Desearía poder abrazarla y abrazarla”.