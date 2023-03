VENICE, Fla. (WFLA) – Roberta Laundrie habla por primera vez sobre una carta que le escribió a su hijo, Brian Laundrie, que afirma que no tiene nada que ver con Gabby Petito, sino que es una carta “peculiar” que escribió para ayudar a reparar su relación.

Los abogados de Roberta presentaron una moción para una orden de protección en el Tribunal de Circuito del Condado de Sarasota el lunes buscando bloquear los intentos de los padres de Petito, Joe Petito y Nichole Schmidt, de hacer que la carta de “quemar después de leer” escrita a Brian Laundrie sea admisible como evidencia en el próximo juicio civil entre las dos familias. El abogado de Petito y Schmidt afirma que la carta hace referencia a una pala, enterrar un cuerpo y ayudar a Brian a salir de prisión.

En apoyo de la moción contra la publicación de la carta, Roberta Laundrie escribió una carta a la corte alegando que la carta “quemar después de leer” se escribió meses antes de que Gabby y Brian partieran en su viaje por carretera a través del país en el verano de 2021.

“Aunque no sé la fecha exacta en que escribí la carta, sí sé que la escribí y se la di a Brian antes de que Brian y Gabby partieran de Florida hacia Nueva York, que fue el 2 de junio de 2021”, dijo Roberta.

Roberta dice que ella y Brian compartían el amor por libros como “The Runaway Bunny” y “Little Bear”. Ella afirma que uno de esos libros, “Quemar después de escribir”, fue a menudo el tema de una broma entre ella, Brian y Gabby y es la razón por la que escribió “quemar después de leer” en el sobre que contenía la carta para su hijo.

“En resumen, estaba tratando de conectarme con Brian y reparar nuestra relación ya que él planeaba irse de casa, y esperaba que esta carta le recordara cuánto lo amaba”, dijo Roberta.

Steven Bertolino, el abogado familiar de larga data de los Laundrie que busca ser removido como coacusado en la demanda, dijo anteriormente que la carta de “quemar después de leer” que Roberta le escribió a Brian era “personal” entre una madre y su hijo.

Roberta, en su carta a la corte, dice que la nota a Brian fue un intento de reparar su relación “tensa”.

#BREAKING : Roberta Laundrie has broken her silence. In a letter obtained by @WFLA , Roberta explains why she wrote the "burn after reading" letter to #BrianLaundrie , claiming it was a "quirky" expression of her love for Brian, and not about #GabbyPetito . https://t.co/82GvkE9z7h

“El propósito de la carta era contactar a Brian mientras él y yo atravesábamos un período difícil en nuestra relación”, escribió Roberta. “Brian y yo siempre tuvimos una relación muy abierta y comunicativa y en los meses previos al viaje nuestra relación se había vuelto tensa. Brian y yo compartíamos el amor por las historias y parte del lenguaje en la carta usaba frases similares para describir la profundidad del amor de una madre”.

Roberta admite que su carta contiene referencias que algunos pensarían que son sobre su hijo y Petito, sin embargo, afirma que “no hay conexión” entre sus palabras y lo que le sucedió a la pareja.

“Aunque usé palabras que parecen tener una conexión con las acciones de Brian y su eliminación de la vida de Gabby, nunca hubiera imaginado que los eventos que se desarrollaron meses después entre Brian y Gabby reflejarían las palabras de mi carta. Las palabras de la carta podrían nunca ha habido un comentario sobre esa trágica situación, ya que fueron escritos muchos meses antes. Mis palabras para Brian estaban destinadas a transmitir mi amor y apoyo a mi hijo a través de un recordatorio alegre y peculiar de que mi amor por él no disminuyó y no podía ser sacudido por las millas de separación a las que pronto nos enfrentaríamos”.

Roberta dice que la afirmación hecha por Pat Reilly, el abogado de los padres de Petito, de que la carta fue recibida por Brian y encontrada en su mochila por el FBI cerca de sus restos en la Reserva Carlton es falsa. Roberta dice que el FBI reunió la carta como evidencia antes de que se encontraran los restos de Brian y los investigadores la interrogaron a ella y a su esposo, Chris Laundrie, al respecto antes del 20 de octubre de 2021.

En diciembre de 2022, Reilly presentó documentos judiciales en busca de la carta en el proceso de descubrimiento antes del juicio. Reilly dijo que la carta, que decía “quemar después de leer” escrito en el sobre, incluía una oferta para “traer una pala para ayudar a enterrar el cuerpo”.

Ambas partes han confirmado que la carta de Roberta no tiene fecha, y los Laundrie han sostenido que no tiene nada que ver con Gabby Petito.

“El FBI me lo dio y todavía lo tengo”, dijo Bertolino sobre la carta en un mensaje a WFLA.com en diciembre. “No te dejes atrapar por la exageración. El contexto lo es todo”.

Reilly solicitó que la carta sea parte del proceso de descubrimiento en la demanda que los padres de Petito presentaron contra Laundries y Bertolino. Aún no se ha programado una audiencia en el tribunal sobre si la carta será admisible como prueba.

Yo, Roberta Laundrie, soy una acusada en la causa mencionada anteriormente y por la presente juro o afirmo que: Entiendo completamente el significado de todos los términos de esta declaración jurada. Escribí la carta solicitada por la Segunda Solicitud de Producción de los Demandantes. Escribí la carta a mi hijo, Brian Laundrie, aproximadamente a fines de mayo de 2021. Aunque no sé la fecha exacta en que escribí la carta, sí sé que la escribí y se la di a Brian antes de que Brian y Gabby se fueran. Florida para Nueva York, que fue el 2 de junio de 2021. (Brian y Gabby fueron de Florida a Nueva York antes de salir al oeste).

El propósito de la carta era llegar a Brian mientras él y yo atravesábamos un período difícil en nuestra relación. Brian y yo siempre tuvimos una relación muy abierta y comunicativa y en los meses previos al viaje nuestra relación se había vuelto tensa. Brian y yo compartíamos el amor por las historias y parte del lenguaje de la carta usaba frases similares para describir la profundidad del amor de una madre. Los dos libros que me vienen a la mente son The Runaway Bunny y Little Bear. Además, Gabby le había dado a Brian un libro llamado Burn After Writing que contiene preguntas impresas a las que el lector responde escribiendo sus respuestas en la página. La parte posterior del libro le indica al lector que cree un libro secreto y luego lo destruya “quemando después de escribir”. La parte inferior de la contraportada dice: “Escribir. Grabar. Repetir”. Brian, Gabby y yo a menudo bromeábamos sobre este libro y la importancia de poder expresarse. Si estaba avergonzado o simplemente no quería que nadie supiera sus pensamientos o sentimientos, entonces el libro ofreció la solución perfecta al decirle que lo quemara. Aquí es de donde vino mi mensaje para Brian y escribí en la portada de la carta para Brian “Burn After Reading” (Quemar después de Leer). En resumen, estaba tratando de conectarme con Brian y reparar nuestra relación ya que él planeaba irse de casa, y esperaba que esta carta le recordara cuánto lo amaba.

Había algunas otras frases que usé en la carta que no se encuentran en los libros que compartí con Brian cuando era niño. Sin embargo, estas frases eran lo suficientemente comunes en nuestro círculo de amigos y familiares para describir a quién podía acudir en los momentos más difíciles de su vida. Si bien usé palabras que parecen tener una conexión con las acciones de Brian y su eliminación de la vida de Gabby, nunca hubiera imaginado que los eventos que se desarrollaron meses después entre Brian y Gabby reflejarían las palabras de mi carta. Las palabras de la carta nunca podrían haber sido un comentario sobre esa trágica situación ya que fueron escritas tantos meses antes. Mis palabras a Brian estaban destinadas a transmitir mi amor y apoyo a mi hijo a través de un recordatorio alegre y peculiar de que mi amor por él no disminuyó y no podía ser sacudido por los kilómetros de separación que pronto enfrentaríamos.

Aunque algunas de las palabras de la carta están siendo citadas por otros como si tuvieran una conexión con este caso, todas las palabras juntas y en el contexto de la razón por la que se escribió la carta muestran que no hay conexión. Además, se ha especulado que esta carta estaba en posesión de Brian o en su mochila cuando murió, insinuando que se la di cuando salía de mi casa el 13 de septiembre de 2021, pero eso no es cierto porque el FBI había la carta en su poder e interrogaron a miembros de mi familia al respecto antes del 20 de octubre de 2021 cuando mi esposo y yo encontramos los restos de Brian en la reserva.

Repito que la carta que le escribí a Brian antes de que partiera con Gabby para su fatídico viaje no era más que una comunicación privada entre mi hijo y yo y nunca esperé que alguien más la leyera. De alguna manera, no quería que nadie más la leyera porque sé que no es el tipo de carta que una madre le escribe a su hijo adulto y no quería avergonzar a Brian. Por eso escribí “Quemar después de leer” en el sobre y sabía que Brian sabría lo que eso significaba. Ahora estoy agradecido de que realmente lo haya guardado.

[Firmada por] Roberta Laundrie