TAMPA, Fla. (WFLA) – La Administración de Asuntos de Veteranos cedió en las repetidas negativas de un infante de marina retirado, otorgándole un reclamo por discapacidad largamente esperado.

Stephen Nemeth, de 78 años, de Tampa, acudió a 8 On Your Side hace aproximadamente un mes después de cinco años de tratar de convencer a los médicos de VA de que las dolencias que padecía estaban relacionadas con el servicio y lo dejaban 100 por ciento discapacitado.

Según los registros, Nemeth luchó en 16 misiones de combate en Vietnam, incluida una espantosa batalla en Khe Sanh.

“No hubo muchos de nosotros que salimos vivos de la colina”, dijo Nemeth.

Regresó a casa con problemas médicos, incluidos TEPT y neuropatía, que hace unos dos años lo derribaron y lo dejaron atado a un tanque de oxígeno.

“Y se caía, y no sabíamos por qué”, dijo su esposa Ann, luchando por contener las lágrimas. “Lo siento. Me emociono mucho”.

En cuestión de días y consultas de 8 On Your Side al VA, Nemeth fue declarado 100 por ciento discapacitado y recibió beneficios atrasados, además de un aumento mensual.

“Fue impactante”, dijo Ann Nemeth. “¿Por qué no tomó ni dos semanas en lugar de cinco años?”

Ann Nemeth también dijo que un funcionario de VA le dijo que su esposo recibirá un estipendio mensual para pagar la enfermería en el hogar.

Nemeth, que está confinado a una silla de ruedas, no se sentía bien cuando 8 On Your Side le preguntó sobre las noticias positivas, pero estaba “agradecido”.

“Él está teniendo un mal día”, dijo su esposa. “Muchas gracias por todo lo que sucedió en el último mes. Es realmente asombroso y me quedo sin palabras al respecto. Fue una de esas cosas en las que no podíamos creerlo y realmente sucedió”.

Pero hay otra pelea en marcha.

Un documento enviado a Nemeth hace más de dos años establece que se le concedió una solicitud para restaurar su rango de cabo, pero esa aparente decisión solo está en el papel hasta el momento.

“No estamos pidiendo nada más de lo que se merece”, dijo Ann Nemeth. “Era un líder, no un soldado raso. Cuando servía, dirigía a otros [Marines]“.

Su esposo fue contundente cuando se le preguntó si todavía quiere que se le restablezca el rango.

“Maldita sea”, dijo.

Lamentablemente, su esposa dijo que la razón principal por la que quieren el rango más alto es para que su “lápida se lea como cabo”.

“Oh, él lo sabe”, dijo. “Hablamos de eso todo el tiempo. Así es como debe ser recordado”.

La Oficial de Comunicaciones del Cuerpo de Marines, Yvonne Carlock, dijo que “se han tomado medidas administrativas” en el caso de rango de Nemeth.

“El equipo está trabajando en una respuesta oficial al cabo Nemeth”, dijo Carlock. “Me pondré en contacto de nuevo pronto”.