Loving Our Kids 365 crea bolsas de lona esenciales para niños en cuidado de crianza

TAMPA, Fla. (WFLA) – Una organización local sin fines de lucro espera brindar una sensación de seguridad a los niños mientras los sacan de sus hogares.

Lila Gross de 8 On Your Side está arrojando luz sobre Loving Our Kids 365.

Loving Our Kids 365 crea casos de amor para niños que van a acoger a los niños. Los paquetes incluyen una bolsa de lona, un libro de actividades, un diario y un animal de peluche.

La fundadora Christina Alexander estaba ella misma en el sistema de cuidado de crianza y dice que mover sus cosas en bolsas de basura en lugar de una maleta fue traumático.

Alexander ahora construye estos kits con su esposo para traer una pequeña pieza a aquellos que están pasando por su momento más vulnerable.

Más información sobre la organización sin fines de lucro está disponible en su sitio web.

