Los videos de los perros de St. Pete causan alboroto, el dueño y los servicios de animales dicen que están bien

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Un video de perros mantenidos en un patio trasero de San Petersburgo se ha vuelto viral y ha desencadenado a furiosos activistas de animales en todo el país.

8 On Your Side contactó a las autoridades locales y al dueño de los perros, quienes dijeron que los perros están bien y que no hay actividad ilegal.

8 On Your Side habló con el hombre que tomó los videos, Tyler Little.

Little publicó varios videos de sus vecinos en el patio trasero de San Petersburgo, diciendo que los pit bulls estaban siendo maltratados.

Afirmó que vio a los perros de su vecino ser torturados de primera mano con agua y petardos.

Los servicios para animales dijeron que los perros gozan de buena salud y que no se está haciendo nada ilegal.

“Los perros lloran constantemente. Ladran constantemente”, dijo Little.

“Necesitan estar fuera de esas jaulas. Nunca han estado en el suelo. Han estado en los gallineros toda su vida”.

Los activistas de animales de todo el país, incluido PETA, ahora están preocupados.

“Los tenemos en video en el agua embarcando a los perros y la policía dijo que eso no es suficiente evidencia para considerar ese abuso animal”, dijo Little.

“No son gallineros, son perreras de madera para perros”, dijo el Director de Servicios para Animales del Condado de Pinellas, Doug Brightwell.

Brightwell dijo que los perros no están siendo maltratados.

“En un par de videos, uno de ellos muestra específicamente a un niño con una casa de agua a varios metros de la jaula y también al perro”, dijo Brightwell.

“No estamos de acuerdo personal o profesionalmente con eso, pero no viola ninguno de los estatutos u ordenanzas actuales”.

Brightwell dijo que Animal Services ha estado en la casa cinco veces, junto con los detectives de la policía de St. Pete.

Dijo que comenzaron su investigación en marzo cuando recibieron informes de peleas de pitbull y atesoramiento de animales. Animal Services no encontró nada de eso, pero sí encontraron tres perros atados, lo que ahora es ilegal.

Los servicios para animales dijeron que el propietario cumplió y solucionó el problema de inmediato.







Animal Services y la policía de St. Pete visitaron recientemente el lunes y encontraron cuatro perros adultos y un litro de cachorros con agua limpia y comida.

“Sacamos a todos los perros de las jaulas, los examinamos, todos los perros están en buenas condiciones corporales y parecen tener buena salud”, dijo Brightwell.

Continuó diciendo que todos los perros están vacunados y con licencia.

8 De tu lado fue a la casa de los dueños de perros, pero ellos decidieron no ir a la cámara hasta hablar con sus abogados.

Los dueños de perros sostienen que no han hecho nada malo. 8 De su lado no identifica al dueño de los perros porque no ha sido acusado de ningún delito.

Mientras hablábamos con los dueños del perro, una vecina pasó en su automóvil.

“Vi el video de ti rociando a tus perros”, gritó Jennifer Summer desde su auto mientras filmaba.

“¡No hay nada malo aquí!” respondieron los dueños del perro.

Jenniffer Sunday dijo a 8 On Your Side que es amante de los animales y está molesta por la situación.

“Quería ver si ustedes estaban aquí. Quiero asegurarme de que la gente haga un seguimiento de esto”, dijo Summer.

“Está enseñando a sus hijos a hacer lo incorrecto, está haciendo lo incorrecto. Creo que puede tener algo que ver con las peleas de perros”.

El dueño de los perros dijo que recibió amenazas de muerte en todo el país, y que incluso personas amenazaron con torturar a sus hijos y a su madre.

“No les daría una amenaza de muerte, pero no tengo empatía por ellos [and that situation] “, dijo Summer. “¡Quiero decir que puedes escuchar [the dogs crying and screaming] ahora mismo!”

Si bien los servicios para animales dijeron que hasta el momento no han encontrado signos de maltrato animal, también nos dicen que su investigación no está cerrada.

Quédese con 8 On Your Side para obtener lo último en esta situación en desarrollo.