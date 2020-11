Los vecinos piden mejoras en los topes de velocidad después de un peligroso accidente de atropello y fuga en Clearwater

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

CLEARWATER, Fla. (WFLA) – La policía sigue buscando al conductor que se dio a la fuga y, según dicen, atropelló a una madre de Clearwater en su propia entrada.

La policía de Clearwater dice que Ra’Jon Moore, de 21 años, aceleraba por Terrace Road el miércoles por la mañana cuando perdió el control. Al salir corriendo de la carretera, se topó con una mujer que estaba descargando comestibles de su automóvil estacionado.

Los investigadores dicen que el impacto hizo que el auto estacionado girara y arrojó a la mujer 30 pies a otro patio. Fue hospitalizada pero sobrevivió.

Moore salió corriendo, dice la policía, con un arma que obligó a una escuela cercana a cerrar brevemente.

Los registros muestran que Moore ha tenido varios arrestos anteriores, incluidos cargos por conducir imprudentemente, exceso de velocidad y conducir con una licencia suspendida.

Vecinos como Ranee Cramer, madre de dos hijos, dicen que el accidente del miércoles resalta un problema de seguridad que repetidamente le han pedido a la ciudad que arregle: los topes de velocidad planos y desgastados de Terrace Road que hacen poco para ralentizar a los conductores.

Cramer, que ha vivido allí durante más de dos años, dice que ha llamado a la policía por exceso de velocidad más veces de las que puede contar. Pero generalmente no resulta en mucho.

“Tan pronto como llamemos, obtenga los números de matrícula, ya no están”, explicó.

Cramer llama a los autos a alta velocidad una “ocurrencia casi diaria”. A veces los coches pierden el control y sacan buzones de correo o rompen el césped de alguien. Ha llegado al punto en que ni siquiera permite que sus hijos jueguen en el jardín delantero.

El miércoles por la mañana, mientras trabajaba desde casa, escuchó un estruendo ensordecedor.

“Y SABÍA que tenía que ver con ellos corriendo por la calle”, dijo. “Un mil por ciento”.

Fue entonces cuando salió para ver el accidente directamente al otro lado de la calle de su casa. Llamó al 911 mientras corría para ayudar a su vecino.

“Quizás esto sea suficiente para hacer un cambio”, dijo Cramer. “Ojalá no sea necesario perder una vida”.

8 On Your Side pidió a Clearwater PD informes de exceso de velocidad y accidentes en Terrace Road. Aún no se han proporcionado esos números.

Cramer solo espera que no sean necesarios muchos más antes de que se haga algo.

“Porque si eso es lo que se necesita, es un problema”, dijo.

Horas después de que 8 On Your Side se comunicara con la ciudad de Clearwater con preocupaciones, la ciudad envió empleados para medir los topes de velocidad. Un portavoz de la ciudad nos dice que han perdido una pulgada de altura, probablemente debido al pavimento.

Sin embargo, la ciudad dice que un testigo del accidente vio al conductor esquivar los topes de velocidad, por lo que no creen que haya contribuido la baja altura.