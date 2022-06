TAMPA, Fla. (Stacker) — Desde el momento en que llegan al campus, los estudiantes de secundaria de hoy en día están inundados de mensajes sobre la importancia de recibir una educación universitaria. Lo escuchan de sus consejeros, maestros, padres, familiares, vecinos y entrenadores. Si bien la graduación de una universidad de cuatro años ciertamente puede hacer maravillas para las carreras futuras de los estudiantes, no es necesaria para todos los campos, algo que los funcionarios de admisiones y los consejeros de orientación a veces no mencionan.

Para encontrar los trabajos mejor pagados que no requieren un título universitario, Stacker consultó el Manual de Perspectivas Ocupacionales de la Oficina de Estadísticas Laborales para compilar una lista de todos los trabajos que no requieren educación superior. Se consideraron todas las profesiones que enumeraron un diploma de escuela secundaria, algo de educación universitaria (sin un título otorgado), otorgamiento de postsecundaria sin título o sin requisitos de educación formal para puestos de nivel de entrada. Se excluyeron los trabajos que no enumeraban ningún requisito de educación de nivel de entrada, al igual que los títulos de trabajo que agrupaban varios puestos. Los trabajos se clasifican según el salario medio anual de 2021.

Siga leyendo para descubrir los trabajos mejor pagados en Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL que no requieren un título universitario.

50. Supervisores de primera línea de trabajadores de servicios de juego

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $54,860

– #19 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 220

Nacional

– Salario medio anual: $52,590

– Empleo: 19,510

– Metros con salario medio más alto:

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($67,710)

— Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA ($65,990)

— Búfalo-Cheektowaga-Cataratas del Niágara, Nueva York ($65,510)

49. Funcionarios penitenciarios y carceleros

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $54,940

– #95 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 1,250

Nacional

– Salario medio anual: $53,420

– Empleo: 392,600

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($96,580)

— Salinas, California ($89,100)

— Vallejo-Fairfield, CA ($86,260)

48. Secretarios ejecutivos y asistentes administrativos ejecutivos

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $55,060

– #331 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 3,210

Nacional

– Salario medio anual: $66,870

– Empleo: 466,910

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($94,590)

— Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT ($87,760)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($87,420)

47. Mecánica de maquinaria industrial

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $55,080

– #320 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 1,940

Nacional

– Salario medio anual: $58,780

– Empleo: 373,090

– Metros con salario medio más alto:

— Fairbanks, Alaska ($85,900)

— Lago Charles, LA ($85,360)

— Anchorage, Alaska ($82,890)

46. Programadores de herramientas controlados numéricamente por computadora

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $55,100

– #120 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 130

Nacional

– Salario medio anual: $62,360

– Empleo: 25,800

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($93,600)

— Seattle-Tacoma-Bellevue, WA ($92,910)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($86,660)

45. Instaladores y reparadores eléctricos y electrónicos, material de transporte

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $56,340

– #17 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 40

Nacional

– Salario medio anual: $70,650

– Empleo: 10,710

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($89,080)

— Seattle-Tacoma-Bellevue, WA ($87,130)

— Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH ($86,160)

44. Detectives e investigadores privados

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $56,630

– #51 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 660

Nacional

– Salario medio anual: $60,970

– Empleo: 28,860

– Metros con salario medio más alto:

— Jackson, Michigan ($93,360)

— Bakersfield, California ($91,080)

— Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO ($87,760)

43. Aparejadores

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $56,950

– #20 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 80

Nacional

– Salario medio anual: $52,100

– Empleo: 17,980

– Metros con salario medio más alto:

— Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA ($89,080)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($73,310)

— Seattle-Tacoma-Bellevue, WA ($73,160)

42. Técnicos de ingeniería de sonido

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $57,000

– #17 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 80

Nacional

– Salario medio anual: $67,360

– Empleo: 10,800

– Metros con salario medio más alto:

— Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA ($96,070)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($84,930)

— Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA ($84,620)

41. Técnicos en seguridad y salud en el trabajo

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $57,270

– #68 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 80

Nacional

– Salario medio anual: $57,560

– Empleo: 21,750

– Metros con salario medio más alto:

— Evansville, IN-KY ($77,880)

— Anchorage, Alaska ($77,690)

— Ciudad de Oklahoma, OK ($77,100)

40. Supervisores de primera línea de trabajadores agrícolas, pesqueros y forestales

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $57,340

– #68 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 100

Nacional

– Salario medio anual: $54,450

– Empleo: 25,770

– Metros con salario medio más alto:

— Longview, Washington ($74,500)

— Redding, California ($72,680)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($71,740)

39. Agentes de ventas de bienes raíces

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $57,750

– #152 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 2,020

Nacional

– Salario medio anual: $61,480

– Empleo: 175,920

– Metros con salario medio más alto:

— Midland, Texas ($100,060)

— Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT ($99,880)

— Worcester, MA-CT ($93,400)

38. Chefs y jefes de cocina

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $58,180

– #91 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 1,160

Nacional

– Salario medio anual: $56,920

– Empleo: 129,810

– Metros con salario medio más alto:

— Leominster-Gardner, MA ($81,020)

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($79,600)

— Kahului-Wailuku-Lahaina, Hawai ($79,430)

37. Ingenieros estacionarios y operadores de calderas

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $58,440

– #96 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 60

Nacional

– Salario medio anual: $70,510

– Empleo: 29,820

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($106,300)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($103,930)

— Vallejo-Fairfield, CA ($99,740)

36. Operadores de sistemas de bombeo de petróleo, operadores de refinerías y medidores

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $60,100

– #70 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 100

Nacional

– Salario medio anual: $80,500

– Empleo: 34,230

– Metros con salario medio más alto:

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($105,090)

— St. Louis, MO-IL ($97,860)

— Vallejo-Fairfield, CA ($96,520)

35. Inspectores de obras y edificios

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $60,320

– #177 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 1,360

Nacional

– Salario medio anual: $68,480

– Empleo: 117,830

– Metros con salario medio más alto:

— New Haven, CT ($121,510)

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($107,330)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($106,190)

34. Agentes de venta de seguros

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $60,690

– #239 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 7,550

Nacional

– Salario medio anual: $69,340

– Empleo: 422,600

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($104,230)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($103,470)

— Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA ($95,620)

33. Operadores de grúas y torres

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $60.850

– #84 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 460

Nacional

– Salario medio anual: $65,270

– Empleo: 43,400

– Metros con salario medio más alto:

— Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA ($131,160)

— Siracusa, Nueva York ($103,350)

— Las Vegas-Henderson-Paradise, NV ($99,990)

32. Supervisores de primera línea de trabajadores de oficina y apoyo administrativo

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $61,100

– #144 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 15,800

Nacional

– Salario medio anual: $63,380

– Empleo: 1.443,630

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($82,050)

— Seattle-Tacoma-Bellevue, WA ($79,520)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($78,430)

31. Supervisores de primera línea de producción y trabajadores operativos

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $61,130

– #398 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 3,760

Nacional

– Salario medio anual: $67,330

– Empleo: 629,420

– Metros con salario medio más alto:

— Baton Rouge, LA ($98,170)

— Lago Charles, LA ($97,910)

— Norwich-New London-Westerly, CT-RI ($90,410)

30. Administradores de fincas, inmuebles y asociaciones comunales

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $61,430

– #190 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 3,750

Nacional

– Salario medio anual: $70,030

– Empleo: 234,680

– Metros con salario medio más alto:

— Seattle-Tacoma-Bellevue, WA ($109,540)

— Denver-Aurora-Lakewood, CO ($106,420)

— Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA ($103,610)

29. Representantes de ventas de servicios, excepto publicidad, seguros, servicios financieros y viajes

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $63,440

– #211 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 14,690

Nacional

– Salario medio anual: $71,110

– Empleo: 1,026,390

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($103,810)

— Boulder, Colorado ($101,630)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($97,360)

28. Supervisores de primera línea de mecánicos, instaladores y reparadores

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $64,290

– #430 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 4,990

Nacional

– Salario medio anual: $73,590

– Empleo: 526,240

– Metros con salario medio más alto:

— Bremerton-Silverdale, WA ($93,830)

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($93,030)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($92,870)

27. Supervisores de primera línea de funcionarios penitenciarios

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $64,460

– #102 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 350

Nacional

– Salario medio anual: $69,750

– Empleo: 54,470

– Metros con salario medio más alto:

— Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA ($114,400)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($113,220)

— Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA ($112,950)

26. Supervisores de primera línea de oficios de la construcción y trabajadores de extracción

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $67,200

– #284 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 6,750

Nacional

– Salario medio anual: $75,060

– Empleo: 665,870

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($112,020)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($103,820)

— Seattle-Tacoma-Bellevue, WA ($101,210)

24 (empate). Ajustadores de reclamos, examinadores e investigadores

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $67,280

– #235 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 7,250

Nacional

– Salario medio anual: $70,960

– Empleo: 278,140

– Metros con salario medio más alto:

— Kennewick-Richland, WA ($104,350)

— Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT ($95,200)

— Salinas, California ($90,800)

24 (empate). Tasadores de seguros, daños a automóviles

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $67,280

– #22 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 510

Nacional

– Salario medio anual: $68,180

– Empleo: 11,430

– Metros con salario medio más alto:

— Salt Lake City, UT ($89,810)

— Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA ($86,970)

— Hartford-West Hartford-East Hartford, CT ($86,050)

23. Representantes de ventas, mayoristas y manufactureros, excepto productos técnicos y científicos

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $69,010

– #184 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 11,340

Nacional

– Salario medio anual: $72,390

– Empleo: 1,242,490

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($102,280)

— Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT ($92,660)

— Napa, California ($92,620)

22. Mecánicos de aeronaves y técnicos de servicio.

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $69,020

– #73 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 790

Nacional

– Salario medio anual: $69,470

– Empleo: 125,440

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($86,470)

— Baltimore-Columbia-Towson, MD ($86,370)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($85,860)

21. Gerentes de servicios de alimentos

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $71,330

– #42 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 2,440

Nacional

– Salario medio anual: $63,970

– Empleo: 210,680

– Metros con salario medio más alto:

— Trenton, Nueva Jersey ($91,320)

— Seattle-Tacoma-Bellevue, WA ($89,860)

— Kahului-Wailuku-Lahaina, Hawai ($87,750)

20. Capitanes, oficiales y pilotos de navíos

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $71,740

– #53 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 440

Nacional

– Salario medio anual: $98,330

– Empleo: 33,490

– Metros con salario medio más alto:

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($126,420)

— Anchorage, Alaska ($118,620)

— Nueva Orleans-Metairie, LA ($110,750)

19. Asistentes de vuelo

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $72,130

– #2 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 230

Nacional

– Salario medio anual: $62,280

– Empleo: 96,900

– Metros con salario medio más alto:

— Kansas City, MO-KS ($94,320)

— Tampa-St. Petersburg-Clearwater, Florida ($72,130)

— Orlando-Kissimmee-Sanford, FL ($67,620)

18. Instaladores y reparadores de líneas eléctricas

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $72,790

– #246 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 1,280

Nacional

– Salario medio anual: $79,060

– Empleo: 123,940

– Metros con salario medio más alto:

— Santa María-Santa Bárbara, CA ($117,700)

— Salinas, California ($110,180)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($109,490)

17. Inspectores e investigadores de incendios

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $72,830

– #29 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 120

Nacional

– Salario medio anual: $69,680

– Empleo: 14,600

– Metros con salario medio más alto:

— Dayton, Ohio ($116,740)

— Des Moines-West Des Moines, IA ($112,040)

— Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA ($107,220)

16. Árbitros, árbitros y otros oficiales deportivos

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $73,600

– #1 pago más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 190

Nacional

– Salario medio anual: $51,710

– Empleo: 9,620

– Metros con salario medio más alto:

— Tampa-St. Petersburg-Clearwater, Florida ($73,600)

— Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI ($63,500)

— Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL ($62,260)

15. Reparadores eléctricos y electrónicos, casa de máquinas, subestación y relé

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $74,090

– #102 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 60

Nacional

– Salario medio anual: $87,640

– Empleo: 22,490

– Metros con salario medio más alto:

— Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA ($120,210)

— Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA ($118,510)

— Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA ($114,280)

14. Supervisores de primera línea de los trabajadores de prevención y extinción de incendios

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $74,430

– #171 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 1,010

Nacional

– Salario medio anual: $83,270

– Empleo: 80,890

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($171,060)

— Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, CA ($145,740)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($135,860)

13. Distribuidores y despachadores de energía

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $77,550

– #43 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 50

Nacional

– Salario medio anual: $95,520

– Empleo: 9,660

– Metros con salario medio más alto:

— Seattle-Tacoma-Bellevue, WA ($131,560)

— Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA ($129,570)

— Birmingham-Hoover, AL ($123,540)

12. Instaladores y reparadores de ascensores y escaleras mecánicas

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $79,040

– #43 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 350

Nacional

– Salario medio anual: $91,320

– Empleo: 22,510

– Metros con salario medio más alto:

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($130,290)

— Kansas City, MO-KS ($113,590)

— Honolulu urbano, HI ($113,480)

11. Ingenieros navales

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $82,480

– #16 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 70

Nacional

– Salario medio anual: $96,910

– Empleo: 7,650

– Metros con salario medio más alto:

— Lafayette, Luisiana ($108,770)

— Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA ($100,970)

— Seattle-Tacoma-Bellevue, WA ($99,670)

10. Detectives e investigadores criminales

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $85,460

– #122 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 1,010

Nacional

– Salario medio anual: $90,370

– Empleo: 107,890

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($132,210)

— Anchorage, Alaska ($127,070)

— Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV ($123,460)

9. Operadores de centrales eléctricas

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $86,510

– #59 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 150

Nacional

– Salario medio anual: $83,740

– Empleo: 28,960

– Metros con salario medio más alto:

— Fresno, California ($129,650)

— Wenatchee, Washington ($123,180)

— Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA ($114,660)

8. Gestores de alojamiento

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $91,950

– #9 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 370

Nacional

– Salario medio anual: $67,770

– Empleo: 35,920

– Metros con salario medio más alto:

— Kahului-Wailuku-Lahaina, Hawai ($121,090)

— Honolulu urbano, HI ($111,410)

— Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA ($99,600)

7. Supervisores de primera línea de trabajadores de ventas no minoristas

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $93,070

– #67 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 4,120

Nacional

– Salario medio anual: $92,320

– Empleo: 243,920

– Metros con salario medio más alto:

— Portland-Sur de Portland, ME ($129,860)

— Durham-Chapel Hill, Carolina del Norte ($121,360)

— Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA ($121,250)

6. Inspectores de transporte

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $93,120

– #15 pago más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 60

Nacional

– Salario medio anual: $77,620

– Empleo: 25,070

– Metros con salario medio más alto:

— Portland-Sur de Portland, ME ($112,260)

— Seattle-Tacoma-Bellevue, WA ($111,930)

— Anchorage, Alaska ($108,140)

5. Administradores de correos y superintendentes de correo

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $97,930

– #1 pago más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 40

Nacional

– Salario medio anual: $81,820

– Empleo: 12,750

– Metros con salario medio más alto:

— Tampa-St. Petersburg-Clearwater, Florida ($97,930)

— Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ ($96,450)

— San Diego-Carlsbad, CA ($94,460)

4. Supervisores de primera línea de policías y detectives

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $99,070

– #111 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 910

Nacional

– Salario medio anual: $98,760

– Empleo: 128,230

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($182,700)

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($170,740)

— Santa María-Santa Bárbara, CA ($164,600)

3. Gerentes de transporte, almacenamiento y distribución

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $99,470

– #158 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 1,040

Nacional

– Salario medio anual: $105,580

– Empleo: 144,640

– Metros con salario medio más alto:

— San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($159,890)

— Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT ($154,170)

— Trenton, Nueva Jersey ($144,620)

2. Pilotos comerciales

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $113,940

– #48 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 320

Nacional

– Salario medio anual: $115,080

– Empleo: 42,770

– Metros con salario medio más alto:

— San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($185,920)

— Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, CA ($184,260)

— Savannah, Georgia ($177,450)

1. Atletas y competidores deportivos

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL

– Salario medio anual: $141,900

– #14 salario más alto entre todas las áreas metropolitanas

– Empleo: 430

Nacional

– Salario medio anual: $116,930

– Empleo: 12,320

– Metros con salario medio más alto:

— Cincinnati, OH-KY-IN ($212,500)

— Cleveland-Elyria, OH ($210,210)

— Colón, OH ($201,290)