Los solicitantes de desempleo de Florida esperan semanas para pagos parciales mientras el estado elogia la mejora del sistema

TAMPA, Florida (WFLA) – El Estado de Florida ha pagado más de $ 2.6 mil millones en beneficios de desempleo, lo que indica cierto éxito en un sistema altamente criticado como un fracaso .

Con apenas un millón de destinatarios hasta ahora , eso se reduce a un pago promedio de $ 2,700 por reclamante, o aproximadamente tres semanas de beneficios estatales y federales completos.

Algunos de los solicitantes destacados por 8 On Your Side recientemente dicen que están comenzando a recibir pagos después de estar atascados durante más de un mes con un reclamo inexplicablemente bloqueado, pendiente o no elegible.

El gobernador Ron DeSantis ha dicho varias veces que los solicitantes que presentaron hace más de un mes han sido pagados si no hubo un problema para retrasar su reclamo.

Norm Cole sabía exactamente cuál era su problema: había estado fuera de su reclamo por más de 40 días. El problema es que no sabía por qué o cómo solucionarlo.

Cuando llamó al DEO no lo llevó a ninguna parte, llamó al 8 On Your Side.

“Solo necesito una persona en el teléfono que realmente tenga acceso al sistema”, nos dijo la semana pasada.

A la mañana siguiente, Cole dijo que recibió una llamada del DEO de que su reclamo fue desbloqueado de repente. No ofrecieron una explicación sobre lo que sucedió o cómo se resolvió la situación.

En cuestión de días, se depositaron en su cuenta beneficios estatales completos y fondos federales parciales.

Le preguntamos a Cole qué piensa él que dice sobre el sistema.

“Me dice que el sistema está roto”, dijo.

Si hubo un problema con el reclamo de Fay Helminski, ella dice que el estado tampoco le dejó saber de qué se trataba.

Helminski solicitó el 1 de abril, solo para ser rechazado sin razón y luego se le pidió que volviera a presentar la solicitud.

Después de que se transmitió su historia , de repente calificó y recibió los beneficios de una semana.

“No estoy segura de si debería regresar y luchar para que se retrase hasta el 1 de abril o simplemente dejarlo”, dijo.

Claramente, hay una mejora dentro del sistema de desempleo de Florida, pero con casi 200,000 solicitantes aún esperando ser procesados a partir del 19 de mayo, todavía queda mucho trabajo por hacer.

Tanto Cole como Helminski dan crédito a 8 On Your Side por ayudarlos a resolver sus problemas de reclamo y finalmente recibir pagos.

“Entro en News Channel 8, y a la mañana siguiente recibí una llamada telefónica que finalmente puedo seguir adelante”, dijo Cole.

“Mi esposo dice ‘Bueno, ¡tal vez porque fuiste a la televisión eran como si tuviéramos que hacer lo suyo!”, Agregó Helminski.