Los residentes de Lakeland piden al jefe de policía más patrullas luego del asesinato de la pareja, los detectives dicen que es posible que haya más arrestos

LAKELAND, Fla. (WFLA) – Un vecindario de Lakeland todavía se tambalea una semana después de los horribles asesinatos de una ex comisionada de la ciudad de Lakeland y su esposo dentro de su casa.

Después de un arresto rápido y un sospechoso ahora bajo custodia, los residentes todavía tienen preguntas y siguen asustados después de lo sucedido.

El martes por la noche, tenían algunas preguntas difíciles para el Departamento de Policía de Lakeland y el Jefe Rubén García.

Este fue un crimen que conmocionó al vecindario muy unido que rodea al lago Morton, un crimen que se cobró la vida de dos personas inocentes, Edie Yates-Henderson y su esposo, David.

Según la policía, fueron asesinados a puñaladas en su propia casa, presuntamente por Marcelle Waldon, ahora tras las rejas y acusados de asesinato.

La policía dice que el sospechoso no tenía ninguna conexión con la pareja y, muy probablemente, ingresó por una puerta sin llave en la parte trasera de su casa justo antes de las 9 am del 10 de noviembre.

Quienes viven en este vecindario compartieron sus preocupaciones con el jefe García y sus investigadores durante una sesión virtual de preguntas y respuestas el martes por la noche.

“Ciertamente apreciamos la oportunidad de venir a hablar con ustedes”, dijo el jefe García a los residentes durante una reunión virtual en línea. “Obviamente, este es un evento trágico que nos une aquí esta noche”.

Los investigadores de Lakeland dicen que aunque creen que fue un acto al azar, también creen que Waldon pasó un tiempo cerca del lago, posiblemente tomando nota de los vecinos y sus rutinas.

“Si algo no se ve bien, no es necesario que vea que se está cometiendo un crimen, solo alguien o algo que no se ve bien es suficiente para llamarnos”, dijo el jefe García.

El departamento ha destacado la importancia de la seguridad en tres áreas: cerraduras, iluminación y paisajes.

Por ahora, los residentes dicen que todavía están asustados y preocupados, y le piden a la policía de Lakeland patrullas adicionales en los callejones cercanos, así como iluminación adicional de Lakeland Electric.

Los ciudadanos se apresuraron a señalar que los vecinos deben ser proactivos.

“Nosotros, como ciudadanos, debemos dar un paso al frente e iluminar nuestro porche delantero, iluminar nuestros patios traseros, no depender de la ciudad para iluminar todo. No recibimos un trato especial solo porque somos Lake Morton”, dijo Jim Seggerman, residente de Lake Morton dijo.

“Principalmente lo que queremos decirles esta noche es que estamos aquí para ustedes, cualquier cosa que podamos hacer para que se sientan más seguros en su vecindario, lo queremos hacer”, dijo el Jefe García.

Los residentes permanecen activos en una página de Facebook del vecindario, un interés alentado por el jefe de policía de Lakeland. Los detectives recordaron a los residentes que deben llamar al 911, pase lo que pase, si algo no se siente bien.