Los residentes costeros de Sarasota instan a los líderes de la ciudad a tomar medidas contra la proliferación de casas de hotel

SARASOTA, Fla. (WFLA) – Los residentes de St. Armands y Lido Key han colocado letreros en su vecindario que dicen “detén las casas del hotel”.

Los lugareños dicen que el problema comenzó en la isla en 2019 cuando los desarrolladores comenzaron a comprar casas antiguas, demolerlas y reconstruir mini-hoteles en vecindarios residenciales.

“Están entrando y construyendo negocios. Esto no es una casa. Es un hotelito. Tiene siete u ocho habitaciones y baños. Ni siquiera está configurado para una familia, está configurado como un hotel y las comodidades que van”. junto con un hotel “, dijo el residente de St. Armands, Mike Adkinson.

Adkinson ha vivido en la llave durante unos siete años. Todavía recuerda el punto de inflexión en su calle.

“Era junio de 2019. Acabábamos de regresar de un viaje en nuestra pequeña autocaravana. La primera noche de regreso, alrededor de las 11 de la noche, pensamos que todo el vecindario estaba en modo de fiesta y nos habíamos perdido la fiesta. , era la casa de fiestas que acababan de abrir esta nueva casa de hotel dos puertas más abajo y estaban simplemente divirtiéndose. Estaban saltando en la piscina, estaban tocando música a todo volumen “, dijo Adkinson.

Las casas de hotel están proliferando en el cayo. Múltiples están en construcción en medio de comunidades residenciales.

“Están haciendo una conversión de un barrio residencial a un entorno empresarial y la ciudad está dejando que suceda. La ciudad está diciendo, bueno, tenemos que pensar en esto más … No. Tome una decisión. Otras comunidades han puesto su pie” abajo y dijo que no, aquí no “, dijo Adkinson.

Los líderes de la ciudad son muy conscientes de las preocupaciones y frustraciones constantes de los residentes. Han estado considerando posibles regulaciones y escuchando las opiniones de la comunidad.

Durante una reunión del 2 de febrero , la Comisión de la Ciudad continuó su audiencia pública sobre el asunto para permitir que el Fiscal de la Ciudad continúe investigando el tema.

Se espera que el Fiscal de la Ciudad devuelva la ordenanza propuesta a la Comisión de la Ciudad el martes 6 de abril y reanude la audiencia pública. La ordenanza limitaría la ocupación, el estacionamiento y requeriría que las casas de hotel estén registradas en la ciudad.

La comisionada de la ciudad de Sarasota, Liz Alpert, apoya las regulaciones, pero le dice a 8 On Your Side que es un tema complicado.

“Es un tema de derechos de propiedad. Esa es la parte que debe resolverse porque la gente compra una propiedad y si no están haciendo nada que vaya en contra de las regulaciones de zonificación, realmente no se les puede decir que no pueden hágalo “, dijo el comisionado Alpert. “Entonces, si ya han comprado la propiedad, ya lo están haciendo, qué se puede hacer para cambiar eso en el futuro y eso es lo que hay que hacer con mucha delicadeza”, continuó.

La comisionada de la ciudad de Sarasota, Jen Ahearn-Koch, dice que es un asunto urgente a sus ojos.

“Estas LLC están entrando, están comprando estas viejas casas de Florida, derribandolas, construyendo un lote a otro tan alto como sea posible, ocho dormitorios, nueve dormitorios, 10 dormitorios … para 20 personas, para 24 personas y destruyendo vecindarios. Un negocio comercial que es un hotel de alta ocupación no debe estar en un vecindario unifamiliar. Está proliferando muy, muy rápidamente “, dijo la comisionada Ahearn-Koch

Los residentes temen que si los líderes de la ciudad no se mueven lo suficientemente rápido, el carácter de la isla será destruido y las casas de hotel se apoderarán de las comunidades residenciales. Lo han visto suceder en otras comunidades costeras de todo el estado.

“Anna Maria se ha ido ahora al 70% de las propiedades de alquiler y solo al 30% del vecindario. Eso es hacia lo que nos dirigimos aquí si la ciudad no se despierta y deja de dar permisos”, dijo Adkinson.

Los residentes han creado un sitio web que explica el problema desde su punto de vista.