Los organizadores avisaron a las empresas del sur de St. Pete en un mitin para poner fin a la violencia armada

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Los líderes de la ciudad continuaron adoptando una postura contra la violencia con armas de fuego el sábado pocos días después de que la policía disparó y mató a un sospechoso armado que hirió gravemente a un oficial .

“Ningún padre o madre debería tener que enterrar a su hijo”, dijo la concejal Lisa Wheeler-Bowman.

Su hijo fue asesinado a tiros hace 12 años y, más recientemente, su familia perdió a una joven madre en noviembre.

“Mi prima Arnieceia Milton acaba de ser asesinada en la calle 16, donde permiten esas mismas reuniones”, dijo Wheeler-Bowman.

Wheeler-Bowman, organizadora del movimiento Enough is Enough para poner fin a la violencia armada, dijo que está avisando a las empresas del sur de San Petersburgo para que detengan las reuniones nocturnas que pueden conducir a la violencia, como el tiroteo que mató a su prima.

“Vas a tener que respetar nuestros deseos porque estamos cansados de perder a nuestros hijos y si no lo haces, vamos a empezar a boicotear”, dijo.

Wheeler-Bowman dijo que ya está harta de que los dueños de negocios de las tiendas de la esquina se nieguen a firmar órdenes de allanamiento generales que permitirían a la policía romper las reuniones nocturnas.

“¿Por qué reunirse hasta las 3 de la mañana como si fuera un club en su estacionamiento porque está ganando dinero?”, Dijo.

El letrero del sábado por la tarde ondeando en la esquina de 34th Street S. y 18th Avenue fue planeado antes del tiroteo policial del miércoles que mató a un hombre de 20 años que los oficiales intentaron arrestar por golpear el cuerpo a un niño de 15 años.

El alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, dijo que Dominique Harris disparó a un oficial con una pistola semiautomática a quemarropa, tenía un largo historial criminal y era una persona de interés por un homicidio no resuelto de 2019.

“Esto no tiene nada que ver con el tiroteo que mató a Harris”, dijo Wheeler Bowman. “Esta no es una campaña contra la policía en absoluto”.

Wheeler-Bowman dijo a 8 On Your Side que los jóvenes en riesgo necesitan mentores que puedan ser una influencia positiva y les digan que dejen las armas.

“No me importa si es una persona que estuvo en prisión antes que ha cambiado su vida y que puede compartir las cosas por las que pasó para que estos niños no repitan las mismas cosas”, explicó.