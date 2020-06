Los oficiales de policía de Largo ayudan a hacer especial el cumpleaños del niño

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

LARGO, Florida (WFLA) – Los agentes de policía de Largo ayudaron a que el cumpleaños de un niño fuera más especial durante el fin de semana.

La madre de Little DJ, Tiffany Earley, le dijo a 8 On Your Side que su hijo ama los camiones de bomberos y los oficiales de policía y quiere ser uno algún día.

Para el tercer cumpleaños de DJ, su familia realizó una sesión de fotos especial con los oficiales de Largo.

Earley dijo que una de las fotos está obteniendo muchas acciones en línea, y se trata de mostrar apoyo durante estos tiempos difíciles.