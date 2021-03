Los niños de crianza temporal de Tampa Bay siguen durmiendo en las oficinas mientras la agencia de cuidados busca respuestas

TAMPA, Fla. (WFLA) - Con las vacaciones de primavera llegando a su fin, los niños esperan con ansias los campamentos de verano nuevamente, y hay un evento el sábado que puede ayudar a conectarlos con el campamento adecuado.

El Summer Camp Expo se llevará a cabo de 10 am a 2 pm el sábado en The Shops at Wiregrass, 28211 Paseo Drive en Wesley Chapel.