Los museos locales luchan por conseguir visitantes e ingresos durante la pandemia

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Se han reabierto museos en Tampa Bay, pero su futuro es incierto.

Una encuesta reciente de la Alianza Estadounidense de Museos informa que es posible que un tercio de los museos estadounidenses no sobreviva el año debido a la pandemia.

Desde su reapertura, los museos han implementado medidas de seguridad, incluida la capacidad limitada. En el Imagine Museum de San Petersburgo, la capacidad está limitada al 35%. El personal del museo está trabajando para crear oportunidades únicas, como recorridos especiales y búsquedas del tesoro, para atraer a más visitantes.

“Los museos tienen que ver con los visitantes y las personas que entran por la puerta principal. Muchos están operando entre un 25% y un 35%. Esa es una pérdida de ingresos significativa. Necesitamos que los entusiastas del arte y la persona vengan al museo tanto como necesitamos los miembros y los donantes, porque genera los ingresos para operar “, dijo Jane Buckman, directora ejecutiva de Imagine Museum.

El cercano Museo Dalí se enfrenta a dificultades similares.

Un representante del museo envió la siguiente declaración a 8 On Your Side:

“Si bien nuestro cierre de más de 100 días puso fin de inmediato a las ventas de boletos y tiendas, el 95% de los ingresos de The Dali, somos increíblemente afortunados de que sigamos operando. Desde la apertura y después de implementar la emisión de boletos cronometrados para reducir las capacidades de distanciamiento físico , hemos recibido una fracción de los visitantes del año anterior. Prevemos un aumento de visitantes a medida que se acercan las vacaciones, pero con los cambios en la pandemia, esto es incierto. Seguimos firmes en nuestra misión de educar sobre la vida de Dalí y legado y no podría estar más orgulloso del compromiso de nuestro personal junto con nuestra junta directiva y voluntarios increíblemente dedicados. El Museo Dalí es una organización sin fines de lucro, y como no podemos depender tanto de las visitas para obtener ingresos, el apoyo financiero de esta comunidad, a través de la membresía y donaciones – es más importante que nunca. Estamos decididos a reinventarnos en el espíritu del mismo Dalí, a seguir siendo una institución vibrante, un orgullo para la comunidad en esta nueva era y más allá “.