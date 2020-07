Los médicos de Tampa Bay ven un aumento en los ahogamientos de niños

TAMPA, Florida (WFLA) – Los médicos dicen que el área de Tampa Bay está viendo un aumento en los ahogamientos este verano.

8 On Your side habló con el Dr. Patrick Mularoni del All Children’s Hospital, quien dijo que de marzo a junio habían visto un aumento del 150% en los ahogamientos de niños. Pero, no todos esos ahogamientos son mortales.

“La definición de ahogamiento es un niño que tiene un problema respiratorio al estar en el agua. No significa necesariamente que sea fatal y no todos los ahogamientos son fatales ”, dijo el Dr. Patrick Mularoni.

Mientras Florida lidera la nación cada año en muertes por ahogamiento en niños menores de 4 años, el Dr. Mularoni le dice a 8 On Your Side que este reciente aumento podría estar relacionado con la pandemia.

“Al observar los datos de los últimos años en comparación con este año, estamos viendo un gran aumento en el número de ahogamientos y tiene que estar algo asociado con que los niños estén en casa y tengan acceso para llegar a las piscinas en su casa”, dijo. Dr. Mularoni

Agrega que los padres deben tener varias capas de protección cuando se trata de los niños y el agua, como supervisión constante, alarmas y barreras. El Dr. Mularoni también dice que las lecciones de natación son otra herramienta para mantener a los niños seguros mientras están cerca del agua.

8 On Your Side habló con YMCA de la directora de Suncoast Aquatics, Lisa Warren, quien sugiere que los padres deben introducir a sus hijos al agua a los 6 meses de edad.

“Llevarlos y aclimatarse al agua temprano en la vida es mucho más fácil cuando se trata de un momento en que un instructor estará en el agua con ellos”, dijo Lisa Warren.

Warren le dice a 8 On Your Side que todos los YMCA de Tampa y YMCA de Suncoast organizarán semanas de seguridad del agua gratuitas en agosto. Los padres que estén interesados en involucrar a sus hijos deben comunicarse con su YMCA local.

ÚLTIMAS HISTORIAS: