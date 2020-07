Los maestros de Pinellas se manifiestan contra el regreso al salón de clases a medida que aumentan los casos de coronavirus

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Los maestros en el condado de Pinellas se están uniendo contra el plan de reapertura de las escuelas.

Los maestros se reunieron afuera de la sede del distrito escolar el martes por la mañana para asegurarse de que sus voces fueran escuchadas, mientras los miembros de la junta escolar se reunían adentro para discutir el destino de miles de maestros y estudiantes.

Esto ocurre después de que el Distrito Escolar del Condado de Pinellas lanzó un borrador del plan de regreso a clases el viernes.

En la propuesta, el distrito permitiría a los padres elegir enviar a los estudiantes a su escuela o aprender en línea.

“Los maestros no están ciegos ante el hecho de que para algunos de nuestros estudiantes más vulnerables, el aprendizaje virtual no es lo más equitativo”, dijo la maestra de preparatoria del condado de Pinellas, la Dra. Christy Foust. “Pero nuestra perspectiva al respecto es que los queremos vivos. No tienen oportunidad de saber si están muertos o en la UCI “.

Foust se siente inseguro con el plan redactado del condado. “No se trata de que los maestros digan: ‘No me siento seguro al volver al trabajo’. Esto se trata de que no sea seguro para nuestros estudiantes volver a la escuela “.

Ella es parte de un grupo de maestros que dicen que tienen un mejor plan.

“Estamos pidiendo un regreso virtual a la escuela y que, cuando finalmente regresemos, regresemos con 14 días sin casos nuevos”, dijo Foust.

ÚLTIMAS HISTORIAS: