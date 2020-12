Los líderes del condado de Pinellas no temen multar a los bares y restaurantes que violen las políticas del uso de máscaras

CLEARWATER, Fla. (WFLA) – El alguacil del condado de Pinellas y el administrador del condado organizarán un evento el viernes sobre un nuevo esfuerzo para ocultarse en bares y restaurantes, y dijeron que no tienen miedo de multar a las empresas si es necesario.

El viernes por la mañana, la reportera de la oficina del condado de Pinellas, Christine McLarty, fue a un sitio de prueba de COVID en Clearwater que está intensificando los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus

Esta es la primera semana que el sitio de pruebas COVID de Ruth Eckerd Hall amplió su sitio de acceso directo gratuito de tres a cinco días a la semana para mantenerse al día con la alta demanda de pruebas. Ahora, los líderes del condado están pidiendo a los dueños de negocios que hagan su parte.

“Necesitamos negocios nuevamente para ayudarnos a ayudarlo. Para ayudar a la comunidad, por eso estamos pidiendo a los dueños de negocios, especialmente a los dueños de bares y restaurantes, que den un paso al frente”, dijo el alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, durante una conferencia de prensa el jueves .

Los líderes del condado dijeron que durante el mes pasado, el porcentaje de personas que dieron positivo se duplicó y los nuevos casos por día se triplicaron. Les preocupa la rápida propagación del COVID que amenaza la capacidad hospitalaria y los residentes vulnerables.

El alguacil dijo que los agentes encontraron recientemente que el 40% de los bares violaban la ordenanza de máscaras y el 8% de los restaurantes la violaban.

Ahora están colocando nuevos letreros en las empresas que, según se informa, son infractores constantes para recordar al personal y a los clientes que se enmascaren.

Según la ordenanza del condado , cada empresa puede recibir una multa de hasta 500 dólares. Algo que el sheriff dijo que espera que no tengan que hacer.

“Les voy a decir que si encontramos algunas empresas que no están tratando de hacer lo correcto, simplemente lo están ignorando, simplemente son desafiantes y simplemente están diciendo ‘Al diablo con eso, no voy para hacerlo no me importa… ‘entonces nos van a forzar y si nos obligan a hacerlo, entonces empezaremos a actuar porque no podemos seguir por este camino ”, dijo Gualtieri.

Los líderes del condado realizarán un Facebook Live a las 11 am el viernes para responder preguntas sobre el nuevo esfuerzo de cumplimiento en todo el condado.

