HOLMES BEACH (WFLA) – Existe una creciente frustración por un punto de acceso a la playa desde hace mucho tiempo a lo largo de Holmes Beach.

La pasarela al final de la calle 78 fue recientemente bloqueada al público. Los vecinos dicen que los propietarios privados al final de la calle recientemente colocaron letreros de “propiedad privada” y “manténgase alejado” frente a la pasarela que los residentes y visitantes han utilizado durante décadas.

Muchos residentes y visitantes se pronuncian en contra de la medida. Los vecinos han lanzado una petición con el objetivo de que el punto de acceso se vuelva a abrir al público.

“El acceso a la playa ahora se ve amenazado. Si dos propietarios pueden hacer esto al final de una calle, otros lo harán en otros puntos de acceso a la playa en todo AMI [Anna Maria Island] “, dijeron los residentes que lanzaron la petición.

“He estado viniendo aquí durante unos cinco años y hemos usado el acceso. Creo que es una pena que lo hayan cerrado”, dijo el visitante Ronnie Roath.

El alcalde de la ciudad rechazó una entrevista en cámara con 8 On Your Side el jueves. Ella describió la situación en la calle 78 como una “disputa de propiedad privada” y dijo que no hay nada en la servidumbre pasada que indique que el sendero “benefició al público oa la ciudad”.

“Le pedí al abogado de la ciudad que continúe investigando cualquier documentación adicional que recibamos que indique lo contrario. Afortunadamente, tenemos accesos a la playa pública en cada extremo de la calle vecina, lo que beneficia al público y permite el acceso continuo a la playa tanto para nuestros residentes como para nuestros invitados”, dijo el alcalde. Judy Titsworth dijo en un correo electrónico el jueves. “Aunque esto puede agregar algunos pasos adicionales para llegar a los puntos de acceso para algunos, tenemos la suerte de tener una ciudad en la que sus padres fundadores entendieron la importancia de proporcionar muchos accesos a la playa que sirvan al público”.

Los funcionarios electos en el condado de Manatee dicen que han estado escuchando a los residentes dentro y fuera de la isla sobre la situación en la calle 78.

“Estoy muy preocupado por esta tendencia de cortar el acceso a la playa al público”, dijo el presidente de la comisión, Kevin Van Ostenbridge. “Nuestros ciudadanos son dueños de las playas. No hay playas privadas en el condado de Manatee”.

Van Ostenbridge se ha expresado con respecto al acceso público a la playa.

En los últimos dos años, la ciudad y el condado han estado en desacuerdo por la reducción del estacionamiento en la isla. Ese cambio se produjo poco después del inicio de la pandemia. Los funcionarios de la ciudad dijeron que los bañistas estaban convirtiendo los patios delanteros de los residentes en estacionamientos.

Los abogados de los dos propietarios cerca del camino de la playa no han respondido a la solicitud de comentarios de 8 On Your Side.