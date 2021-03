Los legisladores de Florida presionan por el horario de verano permanente una vez más

TAMPA, Fla. (WFLA) – En todo Estados Unidos, la gente perdió una hora de sueño los domingos debido al horario de verano. Avanzar es una rutina que esperamos todos los años, pero un grupo de legisladores de Florida una vez más está defendiendo que se mantenga permanente.

“Creo que sería una gran idea. Dar a la gente más oportunidades para salir y hacer ejercicio”, dijo Gary.

“Me da más luz del día para trabajar porque trabajo al aire libre”, dijo Keith Flagler.

La mayoría de las personas le dijeron a Olivia Steen de 8 On Your Side que no les importaría divertirse un poco más bajo el sol, razón por la cual Flagler respalda la Ley de Protección contra la Luz Solar.

“Podemos jugar más tiempo. Podemos visitar a nuestros amigos y divertirnos más con más luz del día”.

Los legisladores del estado de Florida promulgaron el horario de verano durante todo el año en 2018, pero debe pasar el nivel federal para que entre en vigencia. El senador Marco Rubio dijo que no es necesario un cambio anual.

“Esto es tonto. Es una idea tonta. No hay razón y es hora de ponerle fin”.

Los defensores del proyecto de ley dicen que más luz del día por las noches puede resultar en menos delitos, más energía y menos accidentes automovilísticos. Justin Herndon, un portavoz de Allstate Insurance, dijo a 8 On Your Side que los estudios muestran que los accidentes automovilísticos fatales aumentan un 6% durante la primera semana del cambio de horario.

“Esa fatiga es muy real. Los resultados son muy reales. Solo estamos tratando de asegurarnos de que las personas comprendan los datos y se den un poco más de tiempo para estar alerta en la carretera”.

Si bien muchas personas están de acuerdo con la idea de extender su día, hay otras que no quieren el cambio.

“Si no está roto, no lo arregles. Ha sido así durante un millón de años y creo que debería dejarse solo”, dijo Diana Roberts. “No veo qué va a cambiar en otra hora”.

News Channel 8 seguirá estando actualizado sobre el estado de este proyecto de ley.