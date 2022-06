TAMPA, Fla. (WFLA) – El recuento puntual del condado de Hillsborough, que realiza una especie de censo sobre la población de personas sin hogar del condado, mostró un aumento informado del 4% en la cantidad de personas sin hogar en Hillsborough.

Si bien el porcentaje de residentes sin hogar que no tenían refugio y el porcentaje de veteranos sin hogar disminuyeron, el número de familias sin hogar aumentó un 21%, según el informe de Tampa Hillsborough Homeless Initiative. El informe de la organización tomó la cuenta en febrero. Desde entonces, los precios de todo, desde los alimentos y el combustible hasta la vivienda, han subido.

“Los datos del conteo del PIT se recopilaron en febrero, antes de los aumentos significativos en el alquiler, el gas y los alimentos. Desde la implementación del plan estratégico en junio de 2019, más de 1,700 personas se han mudado a viviendas permanentes a través de las 10 iniciativas descritas en el plan”, dijo Antoinette Hayes-Triplett, directora ejecutiva de Tampa Hillsborough Homeless Initiative. “Estoy extremadamente preocupada por la crisis de vivienda asequible en curso en Tampa y el condado de Hillsborough, especialmente para nuestros residentes de edad avanzada. Desde 2018, ha habido un aumento del 67 % en la cantidad de residentes de 62 años o más que buscan servicios para personas sin hogar”.

Según el conteo de febrero de THHI, se informó que alrededor de 1,513 personas no tenían hogar en el condado de Hillsborough. En 2020, se informaron 1,452.

Los PIC son requeridos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Si bien la pandemia de COVID-19 se desató, no se realizó un conteo sin refugio en 2021. Aún así, THHI informó que 871 personas sin hogar recibieron refugio el año pasado.

El Departamento de Niños y Familias de Florida informó que había aproximadamente 21,218 floridanos sin hogar “en una noche cualquiera” en su último informe. Los datos en su informe eran para 2021. Aún no se ha publicado un informe más reciente. El informe dijo que había 1687 familias sin hogar en el estado el año pasado, así como 2153 veteranos sin hogar.

El Florida Council on Homelessness, la organización que crea los informes para Florida DCF, dijo que “la cantidad de personas sin hogar a nivel nacional ha aumentado constantemente durante los últimos cuatro años”, mientras que la propia población de personas sin hogar de Florida ha ido disminuyendo.

El departamento dijo que una estrategia que ha funcionado es un “enfoque en la vivienda permanente” mediante el uso de fondos estatales para crear programas de vivienda para sacar a las personas de las calles y obtener viviendas propias seguras, decentes y asequibles. La iniciativa se conoce como una filosofía y un modelo de “Vivienda Primero”.

Durante la pandemia de COVID-19, Florida usó $86 millones de fondos de Subvención de Soluciones de Emergencia-Coronavirus, de la Ley CARES, para pagar algunas necesidades de estabilidad de vivienda y personas sin hogar. Otros casi $103 millones se proporcionaron a las jurisdicciones municipales locales para proporcionar dinero para “refugio de emergencia, realojamiento rápido, alcance en las calles y más”.

Ahora, en 2022, 588 residentes de Hillsborough no tenían refugio y 925 tenían refugio, según THHI. El recuento informó que 151 familias no tenían hogar, así como 147 veteranos y 17 jóvenes no acompañados.

La inflación sigue siendo una preocupación para los costos de vivienda y alimentos, particularmente para los programas que brindan estos artículos a quienes los necesitan.

El informe de inflación más reciente, el Índice de Precios al Consumidor de mayo, encontró que la tasa de inflación de Tampa fue casi un 3% más alta que la nacional, en 11.3%. Comparativamente, la tasa de EE.UU. fue del 8.6% de inflación. Si bien los mayores aumentos de precios fueron impulsados por el combustible, sus efectos en los comestibles y otros productos se han traducido directamente en costos para el consumidor.

Los costos de vivienda más altos, que han seguido aumentando constantemente con el tiempo en Tampa y otras comunidades de Florida, dificultan la capacidad de brindar asistencia para alojar a las personas sin hogar o mantener a las personas en los hogares en los que ya se están quedando, especialmente a medida que aumentan los precios de alquiler y compra de viviendas.

“Se ha vuelto tremendamente difícil encontrar viviendas asequibles para personas sin hogar”, dijo Hayes-Triplett.