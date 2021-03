Los comisionados de Hillsborough debatirán sobre el nuevo referéndum sobre impuestos al transporte

HILLSBOROUGH, Co., Fla. (WFLA) – La Junta de Comisionados del Condado de Hillsborough se reunirá el miércoles para discutir la creación de una nueva sobretasa del 1% sobre las ventas de transporte que se incluiría en la boleta electoral en las próximas elecciones.

En 2018, los votantes del condado de Hillsborough aprobaron un impuesto sobre las ventas del 1% para arreglar las carreteras y mejorar el sistema de tránsito con casi el 60% de los votos. El grupo dirigido por ciudadanos “Todo por el transporte” comenzó a recolectar peticiones para agregar el impuesto de un centavo a la boleta electoral. Desde entonces, el impuesto ha recaudado $ 500 millones.

Sin embargo, el estado anuló el “Plan Todo para el Transporte” la semana pasada. La Corte Suprema de Florida dictaminó que el impuesto era inconstitucional y solo la comisión del condado puede decidir cómo se gasta el dinero de los contribuyentes.

El fallo se produjo después de que la comisionada del condado, Stacy White, presentó una demanda en la que calificó el referéndum de ilegal.

“Ese esquema de gastos, si comienzas a pelar esa cebolla y la miras de cerca, verás que trató injustamente a las personas en el condado de Hillsborough no incorporado”, dijo White. “Las personas que han pagado este impuesto ilegal tienen derecho a recuperar su dinero si así lo desean, por lo que esto tiene que pasar por un proceso”.

“Las directivas de gastos son inconstitucionales porque entran en conflicto con una ley estatal que otorga a la comisión del condado la autoridad para asignar dichos fondos. Debido a que no se puede decir razonablemente que los votantes hubieran aprobado el impuesto sin el plan de gastos adjunto, debemos anular la enmienda a la carta constitutiva en su totalidad “, escribió la Corte Suprema de Florida en Robert Emerson v. el condado de Hillsborough.

Los comisionados votarán el miércoles si la administración del condado comenzará a preparar los documentos necesarios para un nuevo referéndum de sobretasa de ventas de transporte en 2022.

“Que Tallahassee diga que conocen mejor el condado de Hillsborough es decepcionante”, dijo la cofundadora de All For Transportation Christina Barker. “Si bien no estamos de acuerdo con esa decisión, es la última palabra de la corte, no planeamos apelarla, planeamos trabajar con la comisión del condado para que ese plan vuelva a la boleta electoral”.

El comisionado White dice que el impuesto se está cobrando porque hay una ventana de 15 días que permite que cualquiera de las partes de la demanda solicite una nueva audiencia a la Corte Suprema de Florida.

White dice que está escuchando que es poco probable que alguna de las partes solicite una audiencia, por lo que una vez que expire la ventana de 15 días, habrá una orden para dejar de cobrar el impuesto. Dice que la tasa debería eliminarse a mediados de marzo.

El comisionado White agregó que aún no está claro qué pasará con el dinero, pero hay una demanda colectiva separada que busca abordar ese problema.