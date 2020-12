Los carteros de Tampa Bay exigen más equipo de seguridad para evitar los peligros de las entregas nocturnas

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Muchos carteros en Tampa Bay dicen que sienten que sus vidas están en peligro y piden un cambio. Mientras tanto, dijeron que hay una manera fácil de ayudar a mantenerlos a salvo.

El presidente de la Asociación de Carteros del Estado de Florida, Al Friedman, dijo que la pandemia de coronavirus, el cambio de horario y las vacaciones están trabajando en su contra. Ahora tienen que dar a luz hasta altas horas de la noche.

“Tengo transportistas que me llaman desde St. Pete, Clearwater, las principales ciudades, incluso Orlando, que salen después de las 9 pm. Si eso sucede, debemos tener esos faros y esos chalecos”, dijo Friedman.

Friedman dijo que hay alrededor de 20,000 carteros en Florida y solo 2,000 en el condado de Pinellas. Muchos, dijo Friedman, sienten que sus vidas están en peligro.







“No quiero ir con la familia, y no creo que el servicio postal quiera llamar a una familia y decirle ‘su familiar no va a volver a casa hoy’. Y no quiero que sea por falta de equipo “, dijo Friedman.

Friedman dijo que no tener equipo reflectante y faros delanteros es peligroso.

“Ha habido varios enfrentamientos en la puerta … ‘¿quién eres? ¿Qué estás haciendo en mi porche? Tienes dos minutos para salir de mi propiedad”, dijo.

Dijo que una forma en que puedes ayudar es dejando la luz de tu porche encendida.

El congresista Charlie Crist escribió una carta al Director General de Correos pidiendo acción.

“Es importante asegurarnos de que nuestros trabajadores postales estén seguros y, segundo, que la gente reciba el correo que necesita y con el que cuente”, dijo el congresista Crist.

Han pasado dos semanas desde que se envió esa carta y el congresista Crist y Friedman dijeron que ambos no han recibido respuesta.

Martes 8, On Your Side llamó a USPS para obtener respuestas.

“Queríamos hacer un seguimiento para ver qué se ha hecho por estos trabajadores hasta ahora o qué se hará”, dijo Christine McLarty de 8 On Your Side cuando llamó al portavoz local de USPS de Tampa, David Walton.

Walton dijo que las respuestas deben provenir de la sede. Les enviamos un correo electrónico y recibimos una respuesta que decía: “Recibimos la carta y responderemos directamente al miembro del Congreso sobre las preocupaciones que planteó”.

“Estoy muy preocupado”, dijo Friedman.

Friedman dice que USPS ha enviado algunos equipos reflectantes a algunos empleados, pero pide que se los envíe a todos.