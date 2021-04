Los Blue Angels estarán celebrando su 75 aniversario en Sun ‘n Fun Expo

TAMPA, Fla. (WFLA) - Un autor de Tampa Bay que busca mostrar las partes "extrañas, maravillosas y oscuras" de Tampa Bay en un nuevo libro ha ofrecido su visión de lo mejor de lo que nuestra área tiene para ofrecer.

Joshua Ginsberg es el autor de "Secret Tampa Bay: A Guide to the Weird, Wonderful and Dark". El libro se sumerge en la cultura, la historia y las atracciones.