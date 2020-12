¿Fallo de desempleo en Florida? Los beneficios misteriosamente fueron suspendidos para quienes reclamaron semanas en Acción de Gracias

Premium Getty Image for WFLA USE ONLY

TAMPA, Fla. (WFLA) – 8 On Your Side está tratando de averiguar por qué cientos, si no miles, de beneficiarios de desempleo de Florida tuvieron sus beneficios en suspenso durante las vacaciones de Acción de Gracias.

El denominador común parece ser si las personas reclamaron sus beneficios en el mismo Día de Acción de Gracias. Sin embargo, no está claro si el problema está relacionado con las vacaciones.

El Departamento de Oportunidades Económicas de Florida advirtió a los reclamantes que los depósitos se retrasarían debido al feriado. Sin embargo, esto no se anticipó.

Un portavoz de la DEO le dice a 8 On Your Side que la agencia está “investigando el problema”.

Lee Swole, un trabajador de la construcción despedido, es una de las víctimas de la falla del Día de Acción de Gracias. Dice que es el primer problema importante de DEO que ha enfrentado desde que solicitó los beneficios por desempleo a principios de este año.

Swole reclamó sus beneficios el Día de Acción de Gracias, como lo hace cada jueves. Esperaba que no le pagaran hasta esta semana, pero no esperaba iniciar sesión el lunes y encontrar misteriosamente sus dos semanas de beneficios en espera.

“Tengo una esposa y dos hijos que cuidar, mi alquiler vence el sábado”, dijo. “Es una lástima lo que nos están haciendo”.

No está claro si este problema está relacionado con otros fallos sobre los que 8 On Your Side ha informado en los últimos meses.

Swole dice que un empleado del DEO le dijo que podría llevar dos semanas solucionar el problema. Es una espera que no puede pagar, dice, con el alquiler ya vencido y la Navidad a la vuelta de la esquina.

“No tienen que preocuparse por si sus pequeños tendrán regalos o comida en la mesa”, explicó Swole. “Eso es algo de lo que tengo que preocuparme”.

8 On Your Side se mantendrá al tanto del DEO para determinar cuál es el problema y asegurarse de que se solucione.