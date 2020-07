Los beneficiarios de desempleo de Florida aún buscan pagos retrasados y faltantes a medida que el programa federal se acerca al final

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – El reloj está marcando un beneficio por desempleo que muchos de los que están sin trabajo en el área de Tampa Bay están confiando.

Esta es la última semana para reclamar beneficios que incluirán el bono semanal de $ 600 del gobierno federal, conocido como Compensación federal de desempleo pandémico.

Continuarán otros programas federales, incluida la Asistencia de desempleo pandémico para los trabajadores independientes en lugar de los beneficios estatales y la Compensación de desempleo de emergencia pandémica.

Con el fin del programa federal, los floridanos a quienes se retrasaron sus beneficios están luchando para que les paguen. Eso incluye a algunos, como Nancy Adkins, residente del condado de Pinellas, a quien le interrumpieron sus pagos por un problema técnico en mayo.

El DEO promete el pago atrasado de los pagos retrasados, lo que significa que si los beneficiarios fueron calificados y reclamaron beneficios hasta la semana que finalizó el 25 de julio, todavía tienen derecho a recibir los $ 600 en beneficios federales semanales. Es solo una cuestión de cuándo.

Es una pregunta que Adkins ya no puede darse el lujo de hacer.

“Cada vez que llamo, dicen ‘no te preocupes, es solo un problema técnico, se resolverá solo'”, explicó Adkins. “Estoy al punto de tener cien dólares a mi nombre”.

Han pasado dos meses desde que Adkins recibió beneficios después de que se le suspendió en marzo. Los gastos como el pago del automóvil y el alquiler se están acumulando. Parece haber quedado atrapada en lo que el Departamento de Oportunidades Económicas caracterizó como una “preocupación tecnológica” desde mediados de mayo.

Fue entonces cuando el DEO no presentó información para miles de beneficiarios del desempleo al gobierno federal, creando un retraso en el bono federal semanal. El error salió a la luz unas semanas más tarde después de que legisladores y medios de comunicación como 8 On Your Side se inundaron con miles de quejas.

“En junio, cuando llamé, me dijeron que este era el problema y dijeron 72 horas para resolverlo”, dijo Adkins. “(Esas) 72 horas ya han pasado”.

Una encuesta de 8 On Your Side sobre problemas de desempleo realizada la semana pasada encontró que casi el 20 por ciento de los encuestados también experimentaron pagos que de repente se detuvieron y nunca se reanudaron.

El DEO informa que aproximadamente el 96 por ciento de los reclamantes elegibles han sido pagados, pero admite que esas cifras no tienen en cuenta si le han pagado todo lo que le deben.

Preocupado por la forma en que se ha manejado el desempleo pandémico en Florida, el grupo de vigilancia del Consejo de Supervisión de Florida ahora está exigiendo que el DEO publique registros que detallen el desembolso de beneficios tanto estatales como federales.

8 On Your Side no ha tenido noticias de DEO sobre el retraso de Adkins y lo que podría estar causándolo. Cuando hicimos la misma pregunta en el pasado, la única explicación plausible que recibimos se refería al incumplimiento de reclamar semanas.

Adkins sostiene que fielmente reclamó sus beneficios cada semana.

“Si ustedes no pueden ayudarme, no hay ayuda, eso es lo que sé”, dijo Adkins a través de Zoom.

Los legisladores federales están abordando un nuevo paquete de estímulo económico esta semana, pero es poco probable que aprueben algo antes de que se agoten los pagos de $ 600.

