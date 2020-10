Los abogados defensores piden juicios separados en la audiencia del acusado del asesino de Seminole Heights

TAMPA, Fla. (WFLA) – El asesino en serie acusado de Seminole Heights, Howell Donaldson III, está programado para una audiencia en la corte el miércoles, ya que sus abogados piden que se separen sus delitos.

Si se concede la moción, el asesino acusado tendría un juicio separado para las cuatro víctimas.

El experto legal Charles Gallagher le dijo a 8 On Your Side que una de las razones por las que el equipo de defensa pediría esto es porque es probable que cada jurado solo tenga conocimiento de uno de los asesinatos, no de los cuatro, y podría evitar prejuicios.

En 2017, Donaldson es acusado de aterrorizar a la comunidad de Seminole Heights durante 51 días, disparar y matar a cuatro personas, Benjamin Mitchell, Monica Hoffa, Anthony Naiboa y Ronald Felton, durante ese tiempo, hasta que lo atrapen.

La audiencia de moción para separar las ofensas está programada para el miércoles a las 9 am

