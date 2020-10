Locutor de radio de Tampa, amigos regalan a sobreviviente de cáncer de mama un día glamoroso de mimos

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama y no se trata solo de vestir de rosa … se trata de tomar medidas para ayudar a los pacientes y sobrevivientes. Eso es exactamente lo que están haciendo una DJ de Tampa y sus amigos.

Shandra Littleton, mejor conocida como “Babs” se mueve con Tampa Bay de 10 am a 3 pm en Wild 94.1. También es defensora de la concienciación sobre el cáncer de mama.

“Tengo a alguien muy cercano a mí que es un sobreviviente y sobrevivió, gracias a Dios, gracias a la detección temprana. La detección temprana es clave. Pero noté que cuando ella estaba … luchando contra el cáncer de mama, todavía tenía que seguir adelante. su vida diaria “, explicó Babs. “Ella todavía tenía que trabajar, todavía tenía que cuidar de sus hijos y hacer todo eso y todavía luchar contra el cáncer de mama. Y una vez que lo superó, estaba lista para volver a su estado normal y se merecía el mundo”.

Eso es lo que hizo pensar al presentador de radio.

Sarah “Sarah Black” Alleyne fundó Locks of Luxury hace 10 años cuando empezó a investigar extensiones de cabello, tejidos y pelucas.

Sarah se ha asociado con Babs por segundo año para mimar a los pacientes y sobrevivientes de cáncer de mama.

“Definitivamente marca la diferencia, y para mí, he sido dueño de mi empresa durante 10 años, así que obviamente tengo el cabello al alcance de mi mano. Sabía que podía ser de ayuda. Me encanta retribuir y hacer cosas en el comunidad, así que dije, ‘bueno, mimemos a alguien’ “, dijo.

Babs comenzó a promocionar en su Instagram lo que quería devolver y las mujeres se comunicaban a través de mensajes directos. De ahí se eligieron los ganadores de los últimos años.

Alleyne le dijo a Daisy Ruth de News Channel 8 que ella tiene una gran red de amigos dueños de negocios y que están “prácticamente de acuerdo” cuando se les pide que ayuden a los miembros de la comunidad.

El día de los mimos conlleva maquillaje, un masaje, un nuevo outfit y por supuesto, un nuevo peinado o peluca.

“Las mujeres que luchan contra esto, todavía tienen que ser mujeres y además de luchar contra el cáncer de mama para que se lo merezcan todo, por eso Sarah y yo de Locks of Luxury queríamos hacer algo especial por las sobrevivientes de cáncer de mama en el área de Tampa Bay. “, dijo Babs.

Este año, Christina Reyes, una sobreviviente reciente de cáncer de mama, fue elegida para ser mimada.

“Significa mucho para mí, honestamente. He pasado por mucho. Mi cuerpo ha pasado por mucho, física y mentalmente. Solo trato de mantener una actitud positiva, seguir adelante, y cuando se me presentó esta oportunidad, me sentí honrado”. “No puedo esperar. Estoy tan emocionado. Estoy abrumado”, dijo Reyes.

Reyes es un superviviente muy reciente.

“Hace dos semanas me enteré de que oficialmente no tengo cáncer … muy, muy emocionada. Estoy lista para seguir adelante con mi vida”, explicó.

Babs y Sarah tenían una visión más amplia para su día de evento de mimos este año, pero como muchos de nosotros hemos experimentado, 2020 tenía planes diferentes.

“Lo que realmente nos frenó este año fue COVID. Después de que lo hicimos el año pasado, realmente teníamos un plan maestro para convertirlo en algo mucho más grande de lo que era. Pero debido al hecho … de que todas las personas que tienen cáncer están inmunodeprimidos, simplemente sentimos que realmente no era seguro hacerlo en una escala tan grande como queríamos “, explicó Sarah. “Pero, con suerte, podremos volver y hacer esto a una escala mucho mayor”.

Courtney Smith con The Beauty Smith proporciona instalación de pelucas, Tiffany Pate proporciona color y estilo de cabello y Tiffany Garvey mima a las mujeres con su nuevo atuendo.

Babs promueve el evento durante todo el mes de octubre en las redes sociales y también recuerda a las mujeres que también se hagan sus mamografías. Reiteró que la detección temprana es clave.

De acuerdo con los estándares actuales de detección del cáncer , las mujeres de 45 a 54 años deben realizarse una mamografía todos los años. Las mujeres de 55 años o más deben cambiar a mamografías cada dos años o continuar con los exámenes de detección anuales si así lo desean.

Puede encontrar información sobre la detección, el tratamiento y más del cáncer de mama a través de la National Breast Cancer Foundation.

