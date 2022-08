SARASOTA, Fla. (WFLA) – Una llamada al 911 emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota el lunes detalló los minutos previos a untiroteo mortal que involucró a un oficial que ocurrió durante el fin de semana.

Las autoridades dijeron que el incidente comenzó poco después de las 9 am después de que la oficina del alguacil recibió una llamada sobre un hombre que amenazaba a una mujer con un arma dentro de una casa en Tarawa Drive. Los agentes dijeron que se creía que el hombre y la mujer estaban en una relación.

Durante la llamada, la mujer le dijo a los despachadores del 911 que se había despertado con confusión en la casa. Cuando salió de la habitación para investigar, Brian Underwood, de 47 años, sostenía un arma en la mano y amenazó con dispararle si intentaba salir de la casa.

“Tiene un arma en la mano, no puedo salir”, dijo la mujer a los despachadores después de regresar a su habitación. “Me está amenazando con dispararme si salgo”.

Escuche la llamada al 911 completa y sin editar en el reproductor a continuación. ADVERTENCIA: El siguiente archivo de audio contiene lenguaje explícito y puede molestar a algunos oyentes.

“Estaba sentado en el sofá y me apuntó directamente a la cara con el arma”, agregó la mujer. “Literalmente me acabo de despertar. Me desperté con esto”.

Una vez que llegaron las autoridades, según los informes, Underwood dejó que cuatro agentes entraran a la casa para recuperar a la mujer que todavía estaba escondida en el dormitorio mientras hablaba por teléfono con el 911.

Cuando los agentes se encontraron con Underwood, que tenía las manos en alto, supuestamente sacó un arma de su cintura, metió una bala en la recámara y apuntó a los agentes.

Dos de los agentes dispararon contra Underwood y lo mataron.

Underwood tuvo un arresto anterior por violencia doméstica fuera del condado de Citrus y encuentros previos con agentes del condado de Sarasota por otros incidentes relacionados con el hogar.