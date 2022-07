TAMPA, Fla. (WFLA) – El 4 de julio está aquí, y se espera que muchos residentes de Tampa Bay asistan a las celebraciones en toda el área.

Si usted y su familia están buscando algo que hacer, aquí hay una lista de eventos del 4 de julio:

Tampa

¡Boom by the Bay!

La celebración del Día de la Independencia frente al mar de la ciudad de Tampa regresa con Boom by the Bay el 4 de julio.

Las festividades comenzarán a las 4 p.m. con el Star Spangled Sparkman seguido de muchos otros eventos.

Boom on Bayshore a las 7 p.m. presenta entretenimiento en vivo y la exhibición de fuegos artificiales más grande del evento.

Incluido en las celebraciones de Boom by the Bay, Friends of the Riverwalk organizará su segundo desfile anual de botes el 4 de julio y la bendición de la flota.

El desfile comienza a las 6:00 p.m. y se puede ver en varios lugares, incluidos Armature Works, Convention Center y Sparkman Wharf.

Los barcos se decorarán de rojo, blanco y azul y competirán por el trofeo del Barco Más Patriótico.

Para obtener más información, visite el sitio web de Tampa River Walk.

Busch Gardens

El espectáculo de fuegos artificiales de Busch Gardens Tampa está programado para las 9:15 p.m. con “Summer Celebration Firework Spectacular”.

Antes de los fuegos artificiales en el Festival Field, explore lo mejor de Summer Celebration, que incluye emocionantes espectáculos, entretenimiento y más.

La exhibición de fuegos artificiales está incluida con la entrada de admisión.

Safety Harbor

El evento para toda la familia de la ciudad de Safety Harbor tendrá actividades para niños, entretenimiento en vivo, vendedores de comida y mucha diversión. Puede conseguir un buen asiento en la Marina o en el parque frente al agua para la exhibición de fuegos artificiales que comienza exactamente a las 9:00 p.m.

Este evento es gratis para toda la familia.

Clearwater Celebrates America

La ciudad de Clearwater celebra el Día de la Independencia en el BayCare Ballpark con fuegos artificiales, con la música de los Black Honkeys, actividades para toda la familia y más.

Puertas abren a las 6 p.m., y los fuegos artificiales comienzan alrededor de las 9:15 p.m.

Este evento tendrá un costo de $5 más estacionamiento por valor de $5. Puedes comprar tus boletos en BayCare Ballpark el día del evento o en línea.

Normalmente, este evento se celebra en Coachman Park en el centro de la ciudad de Clearwater, pero debido a remodelaciones se llevará a cabo en BayCare Ballkpark este año.

Temple Terrace

La celebración anual del 4 de julio de Temple Terrace regresa nuevamente este año.

Las celebración está planeada a las 6 p.m. con una fiesta en la primera calle del Temple Terrace Golf & Country Club.

Para obtener más información, visite el sitio web de la ciudad de Temple Terrace.

Venice

La ciudad de Venice mostrará fuegos artificiales desde el South Jetty el 4 de julio, poco después de las 9 p.m.

El espectáculo será gratuito para el público y tendrá una duración estimada de 30 minutos.

La exhibición de fuegos artificiales se puede ver en las playas del área desde Caspersen hasta Nokomis, así como en otros lugares de Venice.

Los barcos deben anclar a las 8:15 p.m.

Venice Inlet estará cerrado al tráfico de botes a las 8:30 p.m. hasta aproximadamente 45 minutos después del gran final de la exhibición.

Para obtener más información, visite el sitio web de la ciudad de Venecia .

Saint Petersburg

Fuegos Artificiales del 4 de julio en St. Pete Pier

La ciudad de St. Pete está reviviendo su tradición anual de exhibición de fuegos artificiales.

La segunda celebración anual del Día de la Independencia “The Fourth” en St. Pete Pier tendrá lugar de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

El espectáculo de fuegos artificiales será a las 9 p.m. en el Downtown St. Pete Waterfront.

Para obtener más información sobre las actividades y dónde ver los fuegos artificiales, visite el sitio web de St. Pete Pier.

Inverness

El parque temático LEGOLAND Florida se está preparando para el regreso de Awe-Summer. La celebración dura todo el verano desde el 4 de junio hasta el 7 de agosto e incluye fuegos artificiales LEGO del 4 de julio.

¡Rojo, Blanco y Boom! —Su nuevo espectáculo de fuegos artificiales, “Touch the Sky”, iluminará los cielos sobre Lake Eloise el 4 de julio para el fin de semana del Día de la Independencia.

Para obtener más información, visite su sitio web.

Brooksville

El Destacamento 708 de la Liga de Infantería de Marina está organizando una celebración del Día de la Independencia en Brooksville, en 8405 Sunshine Grove Rd.

El evento contará con fuegos artificiales, un tobogán de agua y comida, incluidos bocadillos de salchichas y pimientos.

El evento comienza a las 4 p.m., con fuegos artificiales al anochecer.

El restaurante permanecerá abierto hasta las 19:00 horas.

Para obtener más información, diríjase a la página de Facebook de MCL708 ORRAH.