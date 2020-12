Legislador de Florida impulsa prohibición de cámaras de semáforo en rojo

BRADENTON, Fla. (WFLA) – Dos monumentos conmemorativos para Mark Wandall están instalados en la intersección donde el futuro padre fue asesinado por alguien que pasó un semáforo en rojo en 2003. Un pequeño letrero está en la esquina de State Road 70 y Tara Boulevard, donde ahora están instaladas las cámaras de luz roja.

“Básicamente lo detuvieron en un semáforo en rojo y giró a la izquierda en la flecha verde cuando el automovilista pasó el semáforo”, recordó la esposa de Mark, Melissa Wandall.

La legislación en su memoria, la Ley de Seguridad Vial Mark Wandall, establece los estándares para las cámaras de semáforo en rojo de Florida.

Las cámaras de luz roja están instaladas en más de 500 intersecciones en todo el estado; 55 están en Tampa. Pero un proyecto de ley presentado por el representante Anthony Sabatini derogaría la ley y prohibiría los detectores de infracciones de tránsito en Florida.

“Las cámaras de luz roja son uno de los mayores esquemas de fraude fiscal en la historia de Estados Unidos y se utilizan para aumentar el dinero para el gobierno local, y nos hacen menos seguros. Los estudios muestran que las cámaras de luz roja en las intersecciones provocan más accidentes “, dijo Sabatini en un comunicado.

Wandall no está de acuerdo.

“No son una fuente de ingresos. Dicen que tenemos problemas en nuestras intersecciones y que debemos reducir estos choques para salvar vidas”, dijo a 8 On Your Side. “Una cámara de tránsito de semáforo en rojo no provoca un choque. Error humano, personas que siguen de cerca y no prestan atención, son ellos los que deciden chocar por detrás a otra persona”.

Una legislación similar ha fracasado anteriormente. Si se aprueba, la HB 6009 entrará en vigor el 1 de julio de 2024. Puede encontrar el texto completo del proyecto de ley aquí .

