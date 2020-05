Las personas que vuelven al trabajo no han podido detener las prestaciones por desempleo

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

CLEARWATER, Florida (WFLA) – Tom Timchik estuvo desempleado durante un mes y fue uno de los afortunados que recibió beneficios de desempleo.

¿Su problema? Ha vuelto al trabajo durante tres semanas en Magic Tilt Trailers en Clearwater, y no ha podido obtener el dinero estatal y federal para dejar de venir.

“No [want] dinero al que no tengo derecho”, dijo Timchik, señalando que no había nada en el sitio web de desempleo del estado para informar que ya no necesita el dinero.

El no está solo. Muchos de los que recientemente volvieron al trabajo contactaron a Better Call Behnken con la misma pregunta. También quieren saber si tienen que devolver el dinero que ya recibieron y cómo calcular a cuánto tenían derecho realmente.

Una portavoz del Departamento de Oportunidades Económicas del estado le dice al investigador Shannon Behnken que está investigando estas preguntas y espera responder pronto.

Mientras tanto, los requisitos del sitio web del estado están cambiando esta semana, y eso puede ayudar a personas como Timchik en el futuro. El estado había renunciado a los requisitos para reclamar semanas para recibir beneficios. Eso cambia esta semana, y ahora aquellos que reciben beneficios tendrán que reclamar semanas cada dos semanas.

Ese requisito debería evitar que el dinero vaya a personas que ya están de vuelta en el trabajo. Pero no responde la pregunta sobre qué hacer con el dinero que ya recibió por error.

Better Call Behnken contactó a representantes estatales que están investigando este problema, así como a la DEO. Por ahora, se recomienda conservar los beneficios si no está seguro de haberlos recibido, en caso de que se le solicite que devuelva parte del dinero.