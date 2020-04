Las pequeñas empresas de Tampa Bay luchan por obtener ayuda para solicitar préstamos de los grandes bancos

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Florida (WFLA) – Las pequeñas empresas cuentan con $ 310 mil millones para ayudarlas a sobrevivir a la pandemia de coronavirus, pero algunos dueños de negocios del área de Tampa Bay dicen que están teniendo problemas para obtener respuestas de su banco y les preocupa que puedan pierda la ayuda que tanto necesita.

Rebecca Zoumberos contactó por primera vez a 8 On Your Side frustrada porque no estaba obteniendo ninguna información sobre un préstamo que su negocio de fotografía necesita.

“He pasado más de 55 horas al teléfono desde que comencé a contar las horas”, dijo Zoumberos, propietario de Limelight Photography con su esposo.

Ella solicitó el Programa de Protección de Cheques de Pago en Bank of America; un préstamo federal perdonable que ayudaría a pagar a sus empleados durante 8 semanas.

“La única vez que acudimos a ellos en busca de ayuda, simplemente no están allí”, dijo Zoumberos.

En Top Shelf Closets, también luchan por pagar a sus empleados. El propietario presentó una solicitud en Bank of America antes de que se lanzara la primera ronda de dinero PPP. Ella dice que todavía no conoce el estado de su solicitud o si incluso ha sido aceptada.

“¿Cuál es tu estado ahora con esa aplicación?” 8 Marco Villarreal de On Your Side preguntó.

“¡Ja! Esa es una gran pregunta porque no hay respuesta a esa pregunta”, dijo Kelli Bowerfind, uno de los propietarios de Top Shelf Clients.

No hay respuestas para varios propietarios de negocios desanimados que contactan a 8 On Your Side con el mismo problema.

Al llegar al Bank of America, queríamos saber por qué tantos de sus clientes sentían que se quedaron en la oscuridad cuando se trataba de sus aplicaciones PPP.

Bank of America emitió un comunicado diciendo:

“Bank of America se ha comunicado con los solicitantes durante muchos puntos diferentes del proceso de solicitud, incluidos aquellos que no nos respondieron, para informarles que debían enviarnos información adicional o que no habían completado su solicitud. Continuamos procesando miles de solicitudes de préstamos todos los días para estar listos tan pronto como la SBA comience a aceptar solicitudes nuevamente. Nuestros clientes que ya han enviado una solicitud no necesitan volver a presentar una nueva solicitud con nosotros. Estamos comprometidos a hacer este trabajo correctamente, para nuestros clientes y para los contribuyentes estadounidenses, respetando cuidadosamente las directrices del Departamento del Tesoro para el programa “.

Un portavoz del banco le dice a 8 On Your Side que los solicitantes deben verificar sus carpetas de correo no deseado o basura para comunicarse con Bank of America. La institución de crédito dice que han enviado millones de correos electrónicos y se han comunicado con los clientes por teléfono. Llegarán a los clientes a través de varios pasos del proceso, incluyendo pedirles que carguen los documentos requeridos de acuerdo con el proceso y las reglas de la Administración de Pequeñas Empresas, dar seguimiento si necesitan información adicional, notificaciones cuando el préstamo se presentará a la SBA y con alertas sobre Decisión final de la SBA sobre la solicitud de préstamo.

Muchos de los propietarios de pequeñas empresas van a bancos más pequeños e intentan hacer cola para obtener los préstamos allí, pero temen haber perdido la oportunidad de esta segunda ronda de estímulo monetario.