TAMPA (WFLA) — Casi todas las noches en Ybor City, los recorridos ofrecen información sobre los espíritus de la bahía de Tampa. Estos fantasmas tienden a volverse más activos en esta época del año a medida que se informan las historias de sus guaridas.

Tampa Bay tiene su parte de cuentos de fantasmas, y no solo durante la festividad. La ciudad de Tampa era llamada “la ciudad más maldita de este lado del infierno”, pero eso se debía más a los traficantes de ron y contrabandistas que a otros espíritus.

Algunos de estos lugares embrujados están clasificados entre los mejores del país.

Ybor City es un vecindario histórico del centro de Tampa fundado a fines del siglo XIX por fabricantes de puros. Hoy en día hay tiendas y clubes nocturnos a lo largo de la calle de ladrillos, pero todavía se siente como si retrocediera en el tiempo.

Tiene una larga historia de sucesos embrujados, incluidos los fantasmas de los soldados que murieron en 1908 durante el gran incendio.

1. Pero probablemente el lugar más embrujado es el Cuban Club. Fue construido en 1917 con salón de baile, cantina, biblioteca, pistas de bolos, piscina y teatro de dos pisos.

Hubo dos muertes que datan de la década de 1920. Un actor se suicidó en el escenario y un miembro de la junta fue asesinado durante una discusión. Se dice que todavía aparecen en el edificio.

Pero muchos informaron haber visto a una dama fantasma con un vestido brumoso que bajaba las escaleras. Los pianos también tocarán sin nadie alrededor y los ascensores funcionarán en horarios extraños. Otros dijeron que ven a un niño jugando a la pelota.

“¡Un año estaba configurando un equipo de cámara para tomar fotos de graduación en el escenario! No había nadie alrededor y, de repente, la gran puerta del costado del auditorio comenzó a temblar, ¡entonces escuché un ruido sobre el escenario! ¡Subí lentamente las escaleras y vi una sombra! En ese momento, decidí esperar hasta más tarde para terminar de configurar el equipo”, dijo Leary Short a WFLA.com.

The Travel Channel nombró al Cuban Club como uno de sus 10 lugares más embrujados.

2. También hay un fantasma cubano borracho en la antigua Florida Brewery Company. Ahora alberga oficinas de abogados, incluido Swope, Rodante PA en East 5th Avenue, pero la primera noche que abrió como bar, había cerveza gratis. Por supuesto, estalló una pelea y un hombre murió cuando se golpeó la cabeza.

Ahora se puede escuchar al hombre borracho hablando en español y caminando en el edificio de la firma de abogados por la noche. La historia es que se peleó por una cerveza y todavía no lo ha dejado pasar.

3. The Old Tampa Book Company en 507 North Tampa Street solía ser la tienda de un sastre. Los dueños de la librería se quedaron con las sillas de la antigua tienda y ahora se dice que se mueven solas. Los propietarios también encontraron un par de tijeras ensangrentadas en el suelo.

Los transeúntes que dijeron que tomaron fotografías de la tienda ven a un hombre con un sombrero de copa y una mujer que parece estar sufriendo.

4. “Tampa Theatre está embrujado todo el año, no solo en octubre”, dijo la directora de marketing Jill Witecki.

Estatuas y gárgolas protegen el Teatro Tampa de 1926 en 711 North Franklin Street. Foster “Fink” Finley, quien pasó 20 años como proyeccionista del teatro, murió y nunca se fue. Los miembros del personal escuchan portazos y se corta la energía sin que haya nadie alrededor. Oyen sus pasos y cadenas traqueteando en el pasillo detrás del escenario.

También se dice que disfruta de un cigarrillo. Los avistamientos incluyen humo de cigarrillo que sale de la cabina de proyección cuando se abre la puerta y las dos filas traseras del balcón más cercano a la cabina de proyección que huelen a humo.

Rosa Rio, quien tocó el órgano hasta que murió a los 107 años, también puede estar dando vueltas. Un director de teatro retrocedió accidentalmente al foso de la orquesta. Debería haber caído directamente sobre el órgano, pero el gerente dijo que Rosa guió su caída para no dañar el instrumento. Algunos todavía escuchan música de órgano y creen que Rosa sigue tocando hoy.

“La gente en el vestíbulo ha escuchado el ruido de las llaves aquí como si alguien estuviera tratando de encontrar la llave correcta para encajar en la cerradura”, dijo Witecki.

Sin embargo, uno de los lugares más intrigantes está contenido en un solo asiento, el número 308, donde se ha visto a un hombre con un sombrero de fieltro.

“Siempre cuestioné la validez de esa historia hasta que algunos de nuestros investigadores paranormales entraron y pasaron un tiempo en esa área del edificio y capturaron todo tipo de cosas interesantes. Tanto el video como el audio nos hacen creer que hay alguien en el asiento 308”, dijo Witecki.

Lea más sobre el fantasma del Teatro.

5. Plant Hall en la Universidad de Tampa en 401 W. Kennedy solía ser el Tampa Bay Hotel de 500 habitaciones. Fue construido por el magnate ferroviario Henry Plant en 1891 para acomodar a los pasajeros que viajaban al sur de Florida. Theodore Roosevelt, la Reina de Inglaterra y Babe Ruth se hospedaron allí. El hotel funcionó hasta 1930. El edificio aún está abierto y es seguro, pero los estudiantes de UT informaron haber visto una aparición desde las ventanas exteriores. Se dice que los sirvientes frecuentan el ala científica.

Un fantasma conocido como “El hombre moreno”, del que se dice que tiene unos ojos rojos y brillantes, acecha a Plant Hall. Algunos dicen que es el propio Henry Plant, que viste su traje marrón y tiene el pelo largo y blanco. Se dice que si alguien reconoce su presencia, correrá hacia su cara y luego desaparecerá. Los profesores y el personal dijeron que evitan hacer contacto visual con él.

También ha habido visiones de un caballero alto con peto y botas de trabajo empujando el carrito de un conserje por los pasillos del museo. Y se informa que los estudiantes escuchan a alguien uniéndose a ellos en un salón de clases: una puerta abierta, el sonido de pasos en la habitación y alguien sentándose, solo para darse la vuelta y no encontrar a nadie allí.

La Universidad de Tampa ahora se considera uno de los campus más embrujados del país.

6. Se considera que el puente Sunshine Skyway que cruza la región de Tampa Bay está embrujado. El puente de 5.5 millas conecta St. Petersburg en el condado de Pinellas y Terra Ceia en el condado de Manatee. El puente actual se inauguró el 7 de febrero de 1987.

Muchas cosas le han sucedido al puente a lo largo de los años. El puente Sunshine Skyway anterior fue golpeado por un carguero en 1980, colapsando parte de él y arrastrando varios autos y un autobús Greyhound a la bahía. Treinta y cinco personas se precipitaron a la muerte. Solo un hombre sobrevivió. El autobús fantasma es visto por personas que visitan el muelle de pesca, que forma parte del puente viejo. Muchos dijeron que sienten una brisa real e incluso perciben el olor a gasolina del autobús en movimiento.

Más de 200 personas han saltado desde el punto más alto del Skyway hacia la muerte. Y algunos automovilistas informan “un extraño fenómeno de luz inexplicable” en el agua debajo del puente.

La mejor historia es que a altas horas de la noche, los automovilistas han disminuido la velocidad y algunos incluso se han detenido para ayudar a lo que parece ser una mujer que está sola en el puente. Tiene un historial de subirse a autos antes de desaparecer del asiento del pasajero.

Los trabajadores de las cabinas de peaje y los automovilistas verían a la mujer haciendo autostop alrededor de la medianoche. Muchos automovilistas la recogieron y expresaron que se pone extremadamente nerviosa en el auto, queriendo llegar al otro lado. Pero ella desaparecería poco después.

7. El hotel más embrujado de Tampa Bay tiene que ser el Hotel Don CeSar , construido en 1928 en 3400 Gulf Boulevard en St. Pete Beach.

Empleados e invitados ven el fantasma del propietario Thomas Rowe y el amor de su vida, Lucinda. La pareja se conoció en Londres pero sus padres los separaron y la enviaron de vuelta a España. Thomas regresó a casa y nunca más la volvió a ver. Construyó el palacio rosa para que pareciera uno donde se conocieron. Murió en 1940 y ahora se les puede ver caminando de la mano por la playa.

8. El Teatro Britton en el sur de Tampa en Dale Mabry Highway es una antigua sala de cine que todavía está abierta. Tanto los empleados como los invitados han informado de sucesos inusuales, aunque nadie murió allí. Las puertas en el baño de damas se cerrarán y bloquearán y los inodoros se descargarán cuando no haya nadie allí. Se escuchan voces en el pasillo cerca del auditorio No. 5 a altas horas de la noche. Un ujier escuchó que alguien lo llamaba en el auditorio No. 3 y se han visto visiones en el balcón.

MENCIONES DE HONOR :

May-Stringer House de Brooksville en 601 Museum Court, según se informa, es uno de los lugares más embrujados de Florida. Actualmente es el hogar del Museo del Patrimonio Hernando y se dice que tiene 11 fantasmas.

Un exempleado del Aeropuerto Internacional de Tampa le dijo a WFLA.com que han sucedido cosas extrañas allí durante la noche.

El cementerio de Oaklawn es el primer cementerio público en Tampa. Se dice que William y Nancy Ashley ocasionalmente deambulan juntos por el cementerio. Está ubicado en 606 E Harrison St. en Tampa.

Un visitante de WFLA.com también dijo que el cementerio en Myrtle Hill Memorial Park está embrujado. Se estableció en 1917 y está ubicado en 4207 East Lake Avenue en Tampa.

Hay colas inquietantes de las “mini luces” en el barrio Roser Park de Saint Petersburg. No muy lejos de Tropicana Field, se dice que estas criaturas ligeras atacan a los visitantes desprevenidos.

Si tiene una historia de fantasmas que desea compartir, envíe un correo electrónico a cseitz@wfla.com o gcierra@wfla.com.