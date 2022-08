TAMPA, Fla. (WFLA) – Las familias de acogida en el condado de Hillsborough recurren al equipo de 8 On Your Side en busca de ayuda. Afirman que no han recibido sus cheques mensuales ni sus asignaciones de ropa para el regreso a clases.

“Luchamos todos los días”, dijo Stacy Thompson, una madre que ha adoptado a cuatro niños. “Al final del día, debería ser el estado el que nos ayude a luchar por estos niños. Al final del día, somos padres adoptivos que luchan, abogando por ellos para asegurarnos de que tengan todo”.

Se produce cuando la Red de Niños del Condado de Hillsborough tomó las riendas del sistema de cuidado de crianza de la agencia en problemas, Eckerd Connects, el 1 de julio.

Children’s Network of Southwest Florida ganó un contrato anual de $87 millones sin presentar una oferta para administrar el sistema de crianza del condado de Hillsborough. Se ha desempeñado como la principal agencia de crianza temporal para los condados de Charlotte, Glades, Lee, Hendry y Collier durante los últimos 19 años.

El equipo de 8 On Your Side localizó al CEO en la reunión de la junta de niños el martes por la mañana. Nedereh Salim fue transparente sobre los cheques perdidos y las dificultades que enfrenta su organización desde que asumió el control.

Salim dijo que confía en que dentro de dos semanas se enviarán todos los cheques y esto se resolverá.

“Lo primero que les digo es: pido disculpas por cualquier inconveniente o interrupción en el sistema de pago”, dijo Salim. “Les pedí que por favor se comunicaran con nosotros. Estamos entregando cheques en mano. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, pero no es nuestra intención poner a nuestras familias en un aprieto. Estamos agradecidos de que estén cuidando a los niños”.

Hillsborough es el segundo distrito de bienestar infantil más grande del estado. Salim dijo que hay más de 3,100 niños bajo la supervisión de Children’s Network of Hillsborough.

“Este es un sistema de atención basado en la comunidad, lo que significa que nuestro éxito dependerá de qué tan bien colaboremos y nos asociemos con la comunidad y viceversa”.

Si no ha recibido su cheque, llame a Children’s Network al (656) 400-2600 o envíe un correo electrónico a info@cnhc.org.