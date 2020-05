Las familias cuestionan la respuesta al brote de COVID-19 en el hogar de ancianos de Sarasota

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – Tarpon Point Nursing and Rehab Center tiene más casos activos de COVID-19 que cualquier otra instalación en el condado de Sarasota. Los últimos datos estatales muestran 57 casos entre residentes y personal.

8 On Your Side confirmó el brote de alrededor de 45 casos nuevos la semana pasada antes de que el estado publicara los números actualizados. Desde entonces, varias familias con seres queridos en las instalaciones se han comunicado con nuestra sala de redacción.

Rebecca Crane es una enfermera registrada en nuestra área. Su madre residió en las instalaciones de 120 camas de Tarpon Point durante aproximadamente un año. Ella y su hermana hicieron visitas regulares allí unas tres veces por semana.

“Fuimos parte de esa gran familia y, de repente, nos dejaron caer, fue desgarrador”, dijo Crane.

La madre de Crane, de 89 años, fue una de las primeras en Tarpon Point en dar positivo por COVID-19 el 26 de abril. Crane presionó para que su madre se hiciera la prueba la semana anterior.

“Durante las siguientes tres semanas, obtuve muy poca información”, dijo Crane.

Llamó a Tarpon Point docenas de veces para obtener actualizaciones sobre la condición de su madre y solo recibió dos o tres llamadas.

“Dijeron ‘tu mamá no es la única que está enferma'”, dijo Crane.

Como alguien que trabaja en el cuidado de la salud, Crane dice que no podía creer lo que oía.

“Nunca haría eso. No sentía la empatía y si no la sentía, me preguntaba si mi madre sentía algo … y lo cuestioné”, dijo Crane.

La enfermera registrada fue una de varias familias en contactar a 8 On Your Side. Ella quería compartir su historia con la esperanza de ayudar a otros en una situación similar.

“No quiero que lugares como Tarpon Point puedan decir ‘estamos demasiado ocupados’. Necesitamos saber, las familias deben saber, deben estar conscientes de lo que está sucediendo”, dijo Crane.

La enfermera registrada también quería abordar el estigma que siente que está asociado con el coronavirus, especialmente en hogares de ancianos.

“El director de enfermería me llamó ese domingo por la noche hace 3 semanas y media para decirme: ‘sí, tu madre es positiva, pero ella es la primera … es la única aquí … no hemos tenido un residente que es positivo “, lo que luego descubrí en el departamento de salud del condado no era la verdad. Le dije que” no es pecado tener un paciente COVID “, porque tuve la sensación de que estaba mal”, explicó Crane.

Ella siente que el estigma relacionado con el virus en los hogares de ancianos impide que las instalaciones sean transparentes.

“Si no pruebas a las personas, no sabes que son positivas”, dijo Crane. Luego puede decir, ‘no tenemos pacientes, residentes o personal positivo’ si no los prueba. Puedes decir eso y tal vez eso te gane una estrella de oro, pero no te gana una estrella de oro, la honestidad sí “, continuó Crane.

Todas las instalaciones se probaron hace aproximadamente dos semanas, pero varias familias le dijeron a 8 On Your Side que habían estado presionando para realizar pruebas masivas desde hace aproximadamente un mes.

“Si hubo más pruebas y estuvo bien evaluar a las personas, eso podría haber salvado vidas”, dijo Crane.

8 On Your Side estuvo fuera de las instalaciones de Tarpon Point durante horas el martes. Durante ese tiempo, vimos a los socorristas sacar a tres pacientes del hogar de ancianos. Los funcionarios del condado de Sarasota dicen que fueron llevados al Sarasota Memorial Hospital y al Doctors Hospital, pero no pudieron decir si las llamadas médicas estaban relacionadas con COVID-19 debido a las reglas de HIPAA.

8 On Your Side ha enviado una lista de preguntas a la gerencia en Tarpon Point. Se nos dice que hagamos referencia a esta declaración que recibimos la semana pasada:

Apreciamos su interés en informar sobre la actividad actual de COVID-19 en Tarpon Point Nursing and Rehabilitation, sin embargo, esta sigue siendo una situación muy fluida. Continuamos trabajando estrechamente con agencias locales, estatales y federales para hacer frente a esta situación en constante cambio. En este punto, todos los residentes y miembros activos del personal han sido examinados para detectar el virus.

Los dedicados profesionales de atención médica de Tarpon Point han implementado protocolos para aislar a los residentes y al personal que han dado positivo por el virus de la población en general. La instalación ha dedicado varias alas de la instalación únicamente para tratar a los residentes positivos de COVID, implementó procedimientos de limpieza extensivos y contuvo a los residentes restantes en sus habitaciones. La instalación ha estado en contacto con miembros de la familia residentes para informarles de la situación.

Tarpon Point se enorgullece de su dedicado personal y sus esfuerzos para detener el progreso de este virus y quisiera expresar nuestras más sinceras condolencias a aquellas familias o residentes perdidos y afectados por el virus en Tarpon Point. Tarpon Point, en coordinación con los funcionarios estatales y federales, continuará luchando por la salud y la seguridad de nuestros residentes y personal durante estos tiempos difíciles.