Las escuelas públicas de Hillsborough ofrecen bolsas de comida para las vacaciones de invierno

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough entregarán bolsas de comida para las vacaciones de invierno a los estudiantes desde el 14 de diciembre hasta el 16 de diciembre.

Cada bolsa de comida contiene siete desayunos y almuerzos. Las bolsas incluyen una barra de pan, delicatessen de pavo, puré de papas, rebanadas, fruta enlatada, huevos líquidos, palitos de tostadas francesas congeladas, yogur y leche.

Se requieren reservaciones para recibir una bolsa de comida y están disponibles hasta agotar existencias.

Las bolsas de comida se pueden reservar en línea proporcionando el nombre del estudiante, el número de estudiante y una dirección de correo electrónico o número de teléfono.

Las bolsas de comida se distribuirán en The Center for Nutrition and Culinary Services, ubicado en 9036 Brittany Way en Tampa.

Los padres pueden recoger las maletas en los siguientes horarios:

14 de diciembre: 12 pm – 7 pm

15 de diciembre: 12 pm – 7 pm

16 de diciembre: 12 pm – 7 pm

Los padres que tengan preguntas pueden llamar al 813-840-7092.