Las escuelas del condado de Sarasota reclutan maestros sustitutos, algunos temen la escasez

CONDADO DE SARASOTA (WFLA) – El primer día de clases para estudiantes en el condado de Sarasota todavía está en camino para el 31 de agosto. A partir de esta semana, 41 maestros de todo el distrito planean tomar un permiso de ausencia en lugar de regresar a sus aulas en medio del pandemia de coronavirus.

El Distrito Escolar del Condado de Sarasota ahora está reclutando activamente maestros sustitutos antes del nuevo año escolar. El distrito dice que no le faltan maestros sustitutos, pero señala que siempre hay necesidad de más.

“Nuestro subgrupo de maestros está en su nivel habitual (aproximadamente 400) pero siempre estamos buscando sustitutos para agregar al subgrupo”, dijo un portavoz del distrito. “Hay una necesidad continua de subs, por varias razones, durante cada año escolar”.

Aunque los líderes del distrito dicen que no están enfrentando una escasez, el miembro de la junta escolar Eric Robinson dijo lo contrario cuando 8 On Your Side le preguntó sobre la situación de los sustitutos en este momento.

“Mi mejor entendimiento es que es crítico”, dijo Robinson. “Si no tenemos suficientes sustitutos para rellenar a los maestros cuando se enferman o cuando se van porque no se sienten seguros, se volverá crítico”.

Robinson dice que incluso ha habido discusiones sobre administradores que solían ser maestros que reemplazaban a los suplentes.

“Creo que va a ser un problema más extendido de lo que la administración realmente piensa que es”, dijo el miembro de la junta escolar.

Varios maestros sustitutos le han dicho a 8 On Your Side que aún no se sienten cómodos al regresar al aula.

“Hay tantas enfermedades que aparecen cuando comienzas la escuela, ya que estás. Tienes gripe, tienes resfriados, tienes niños estornudando y tosiendo y siento que con este virus, va a ser mucho peor “, dijo la maestra suplente Meryl Sherwood.

Sherwood no volverá a sub este año escolar. En cambio, trabajará con su hija haciendo educación a distancia.

“Simplemente no creo que valga la pena en este momento. Especialmente si solo una persona se enferma y luego se lo lleva a su familia. Es muy peligroso y aterrador”, dijo Sherwood.

Robinson dice que una gran parte de los maestros sustitutos en el condado de Sarasota son maestros jubilados.

“Están muy desgarrados porque quieren estar en el aula. Saben lo importante que es. No es un trabajo, es un llamado para muchos de ellos, y por eso están realmente preocupados”, dijo Robinson. “Sienten que están eligiendo sus vidas en lugar de un trabajo, y muchos de ellos eligen, con razón, sus vidas y las de sus familias”.

Para el maestro sustituto Wilson Pava, la decisión de volver al aula no ha sido fácil.

“Como que no quiero regresar, pero quiero regresar porque sé que los submarinos tienen una gran necesidad y si hubo una escasez previa antes, eso solo va a empeorar”, dijo Pava. “No lo espero con ansias. Lo estoy haciendo más por un sentido del deber y el compromiso más que cualquier otra cosa”.

Para limitar la exposición, Pava está limitando sus trabajos de enseñanza a una o dos escuelas.

“Antes de todo esto, iba a North Port y todo el camino hasta Sarasota High y literalmente todo lo demás. Realicé la escuela primaria, secundaria, muchas escuelas secundarias, así que realmente estaba corriendo por todos lados. y definitivamente ya no me siento cómodo haciendo eso “, dijo Pava.

Según el folleto del distrito, se requiere una licenciatura para ser un maestro sustituto en el condado de Sarasota. La tarifa diaria comienza en $ 119.58.

Los requisitos incluyen:

Solicitud de instrucción en línea con currículum actual, dos referencias de supervisor y transcripciones oficiales

Prueba de drogas y huellas digitales

Programa de respaldo secundario y / o orientación de sustituto virtual

Los interesados pueden obtener más información en el sitio web del distrito escolar .

