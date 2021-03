Las bajas tasas hipotecarias atraen a los compradores de viviendas a Tampa Bay

TAMPA, Fla. (WFLA) – Las tasas hipotecarias históricamente bajas están en aumento, lo que hace que más compradores salgan de la carpintería y mantiene la competitividad en Tampa Bay.

Según la inmobiliaria de Tampa Bay, Darlene Davenport, las tasas hipotecarias han subido del 2,75% en diciembre de 2020 al 3,12% a principios de marzo.

“Lo que es tan importante es mantenerlo asequible. Permite que los compradores de vivienda por primera vez, los jóvenes que recién comienzan, entren en el mercado. Por lo tanto, debemos mantener las tarifas asequibles”, dijo.

Pero a Davenport le preocupa el mercado en rápido movimiento.

“Miras ese inventario es preocupante y no tenemos suministro para satisfacer la demanda”, dijo Davenport.

Davenport dijo que hay 1,100 viviendas unifamiliares, 205 condominios a la venta en el condado de Hillsborough, hasta el miércoles.

Davenport le dijo a 8 On Your Side que no espera que las cosas cambien en el futuro cercano. Ella predice que las tasas bajas, la pandemia y el crecimiento del empleo traerán más compradores al Área de la Bahía.

“La gente entiende dónde está Tampa hoy. Antes, era Orlando o Miami cuando miraban a Florida. Hoy están mirando al área metropolitana de Tampa Bay. La demanda está ahí y tenemos que averiguar cómo lidiar con ella”, dijo. dicho.