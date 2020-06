Las autoridades arrestan a golpes y fugas que mataron a un niño de 13 años en Manatee Co.

PALMETTO, Fla. (WFLA) – Los funcionarios realizaron un arresto casi un año después de que un niño de 13 años y un hombre de 47 años fueran golpeados y asesinados mientras caminaban sobre el arcén de los EE. UU. 19 en el condado de Manatee.

Miembros de la familia dijeron que Tyler Pittard, de 13 años, y Donald Keefer, de 47 años, caminaban sobre el hombro de US 19 con un grupo de personas alrededor de las 2:30 a.m. del 17 de agosto de 2019, después de ir a pescar. La Patrulla de Carreteras de Florida dijo que por alguna razón desconocida, un Chevy Silverado blanco salió de la carretera y golpeó a tres peatones, incluidos Pittard y Keefer, alrededor de las 2:50 a.m. El conductor no se detuvo y continuó hacia el sur por la US 19.

Al día siguiente, 18 de agosto de 2019, el conductor llamó a la policía para decirles por qué nunca se detuvo.

“Un sospechoso llamó a la Oficina del Sheriff del condado de Manatee para informarle que sintió que pudo haber golpeado a un ciervo anoche en el área donde ocurrió este accidente”, dijo el soldado Kenneth Watson de la Patrulla de Carreteras de Florida.

El conductor era Zachary Nelson, de 45 años, según FHP.

Nelson fue arrestado y registrado en la cárcel del condado de Manatee el miércoles. Fue acusado de lo siguiente:

Dos cargos de no detenerse y permanecer en un accidente que involucra la muerte

Un recuento de no detenerse y permanecer en un choque que involucra lesiones corporales graves

Una cuenta de alterar, destruir, ocultar, eliminar cualquier registro, documento o evidencia física

Según los registros de arrestos de la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee, Nelson fue liberado más tarde el miércoles.

