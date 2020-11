Las apariciones en persona del gobernador DeSantis son pocas y distantes a medida que aumentan los casos de COVID-19 en Florida

TAMPA, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis estuvo presente en las noticias de la noche al inicio de la pandemia de COVID-19. Pero en estos días, el gobernador ha optado por un enfoque más guiado, utilizando las redes sociales para transmitir sus mensajes al público.

“Es un poco preocupante que no hayamos escuchado mucho de él “, dijo el residente de Tampa Stephen Graves a 8 On Your Side el miércoles.

Graves dijo que le gustaba la forma previa de comunicación en persona del gobernador.

“Creo que necesita dirigirse al estado con respecto a lo que estamos teniendo con el efecto COVID-19”, dijo Graves.

Un grupo de alcaldes de Florida, incluido el alcalde de San Petersburgo, Rick Kriseman , se reunió recientemente para presionar al gobernador para que derogue las restricciones impuestas que consideren oportunas o, como mínimo, adopte un mandato de máscara a nivel estatal .

8 On Your Side se dirigió a la analista política y ex profesora de la Universidad del Sur de Florida, la Dra. Susan MacManus, para discutir la estrategia de comunicación del gobernador.

“Cuando cambias drásticamente la forma en que das los mensajes, obviamente hace que algunas personas se rasquen la cabeza y pregunten por qué, y creo que eso es lo que está sucediendo aquí”, explicó.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, demócrata, no está demasiado preocupada por el estatus de “desaparecido en acción” del gobernador. Dijo que se reunió esta semana con el presidente del Hospital General de Tampa para discutir el envío de la vacuna COVID-19 que todavía está en camino para diciembre.

El bienestar de los residentes de la ciudad es su enfoque, explicó, sin importar cómo o desde dónde se comunique el gobernador.

“Suena como si fuera inusual porque él estaba dando conferencias de prensa regularmente, pero no lo sé”, dijo Castor. “No estoy en contacto directo con el gobernador, así que no sé por qué ha elegido este modo de comunicación, pero la comunicación, siempre que lo haga de manera eficaz, está bien para mí”.

8 On Your Side envió un correo electrónico a la oficina del gobernador en busca de comentarios, pero no ha recibido respuesta.