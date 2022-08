LAKELAND, Fla. (WFLA) – Un edificio sin pretensiones en Lakeland Hills Boulevard pretende ser la respuesta a un problema de años para una comunidad desatendida.

“Esta es una respuesta a un llamado que la comunidad ha estado haciendo durante mucho tiempo”, dijo Alice Nuttall, vicepresidenta asociada de salud conductual de Lakeland Regional Health.

Ella dijo que cuando se encuesta a las personas del condado de Polk sobre lo que más necesitan, los servicios de salud mental siempre están en la parte superior de la lista.

“En este momento, cuando ingresan a una sala de emergencias y necesitan atención psiquiátrica de emergencia, tienen que ser transportados fuera del condado de Polk, lejos de sus hogares, porque no ha habido suficientes camas”, dijo Nuttall.

Puede tomar meses para que alguien consiga una cita con un psiquiatra.

Lakeland Regional Health procesa a 5,000 personas que están bajo la Ley Baker al año, según Nuttall.

“Eso se debe a que las familias y las personas de nuestra comunidad han tenido que llamar al 911 porque la crisis es muy aguda”, dijo.

Nuttall y otros en Lakeland Regional Health esperan que el nuevo Harrell Family Center for Behavioral Wellness mejore el acceso para los pacientes de salud mental.

“Tendremos muchos proveedores nuevos y realmente, la adición de esos proveedores ayudará a abordar una necesidad importante que vemos aquí en el condado de Polk. Sabemos que no tenemos suficientes proveedores de salud del comportamiento para la comunidad a la que servimos”, dijo Danielle Drummond, presidenta y directora ejecutiva de Lakeland Regional Health.

La instalación de 80,000 pies cuadrados y 96 camas ofrecerá servicios para pacientes hospitalizados y ambulatorios.

Se están contratando nuevos psiquiatras, psicólogos y personal de enfermería.

Se llama un nuevo capítulo, con terapia de grupo y nueva tecnología, incluida la terapia electroconvulsiva.

“ [We have] estimulación magnética transcraneal que realmente, una vez más, está funcionando para tratar la depresión y otros tipos de diagnóstico que pueden no responder a los medicamentos. Esto realmente lo vemos como el futuro de la psiquiatría”, dijo Drummond.

El diseño involucra luz natural y naturaleza.

“La forma en que ve la atención psiquiátrica es realmente transformadora, ya que es hermosa, enriquecedora, terapéutica. Queremos dejar atrás esa mentalidad obsoleta de las antiguas salas psiquiátricas, por así decirlo”, dijo Nuttall.

El centro de salud conductual abrirá en las próximas semanas.