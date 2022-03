CONDADO DE POLK, Fla. (WFLA) – Un internado basado en la fe en Lakeland, donde una niña de 17 años fue encontrada inconsciente y luego murió, ha cerrado permanentemente.

“La escuela cerró el 4 de marzo de 2022 y esa es la única información que tengo que proporcionar”, escribió Marilyn McGraw, directora de Recursos Humanos para Adultos y Adolescentes del Sureste en un comunicado.

McGraw se negó a comentar más sobre el motivo del cierre de Lakeland Girls Academy o su conexión con la muerte de Naomi Wood, de 17 años, de Vermont, en 2020.

“Es genial que se esté cerrando. Debería estar cerrado. Los directores allí manejaron terriblemente mal todo ese escenario con nuestra hija”, dijo Al Wood.

Wood y su esposa adoptaron a Naomi de Liberia cuando era una niña pequeña, según un sitio conmemorativo creado por su hermano, Nehemiah.

“Extraño su mano agarrando la mía y escuchar su voz decir ‘papá'”, dijo Al Wood.

Naomi Wood era una chica con mucha chispa a la que le gustaba charlar y mostraba interés por la fotografía.

Al Wood sosteniendo a Noami (Cortesía: Nehemiah Wood)

El 19 de mayo de 2020, fue encontrada inconsciente en su habitación en Lakeland Girls Academy, parte de la organización Teen Challenge. A sus padres se les dijo en ese momento que ella murió inesperadamente, según Wood.

Durante una visita una semana después de su muerte, la familia rindió homenaje a la difunta adolescente reuniéndose alrededor de su cama, la litera superior, donde les dijeron que la encontraron inconsciente.

“Recibimos el cierre desde ese momento como familia porque estábamos todos juntos para presenciar eso, pero cuando leí el informe del DCF quedó muy claro que nos mintieron”, dijo Nehemiah Wood, hermano de Naomi Wood.

Un informe del Departamento de Niños y Familias de Florida se hizo público en junio de 2021 y describió los hallazgos del estado .

El informe dice que Wood solicitó ver a un médico por dolores de estómago crónicos en abril de 2020. Según el informe, en lugar de contactar a un médico, el personal de la academia le dio Pepto Bismol 20 veces mientras los síntomas persistían.

Wood había estado vomitando durante dos días antes de su muerte, según el informe.

“Los miembros del personal hicieron que la niña se levantara para comer y le dieron sopa, ya que ese es su protocolo cuando los niños están enfermos. También rezaron para que se mejore. El personal de la instalación no buscó atención médica para la niña hasta que la encontraron inconsciente en su habitación”, dice el informe.

Los primeros en responder encontraron a Wood en el piso junto a su colchón, que había sido movido de la litera superior al piso.

El informe del DCF incluyó hallazgos verificados de “supervisión inadecuada y negligencia médica” en la academia.

“La instalación no contaba con protocolos apropiados para abordar emergencias médicas y/o atención médica regular con médicos”, se lee en el informe.

Cortesía – Nehemiah Wood

La familia Wood se sorprendió .

Al Wood dice que la organización envió un correo electrónico a los padres de la adolescente una vez, preguntándoles sobre su historial de problemas estomacales.

“En los dos días antes de que falleciera, estaba vomitando, muy enferma; nuevamente, no nos contactaron y realmente se trata de negligencia”, dijo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk cerró su investigación criminal en noviembre de 2021. La oficina del médico forense dictaminó que la causa de su muerte fue un “trastorno convulsivo”.

Dicen que murió de una convulsión. Estamos diciendo que podría haberlo hecho, probablemente no, pero eso no quita el hecho de que fue descuidada hasta el punto de morir”, dijo Al Wood.

Teen Challenge ha rechazado nuestra solicitud de una entrevista sobre este caso.

En 2021, después de que el informe DCF se hizo público, el director ejecutivo de Lakeland Girls Academy, Dan Williams, habló brevemente con los periodistas fuera de su casa.

“Nuestra organización me ha informado que no puedo comentar nada. No tenemos nada que ocultar con respecto a ese incidente y estamos en plena cooperación con todas las entidades involucradas”, dijo.

Según el informe del DCF, Lakeland Girls Academy creó un puesto de “coordinador médico” a raíz de la muerte de Wood, entre otros cambios .

En el momento en que se redactó el informe, el puesto estaba siendo ocupado por la esposa del director.

La familia Wood está buscando más cambios de política.

Los abogados que representan a la familia planean presentar una demanda por negligencia por muerte injusta para el final de la semana.

“Ella fue descuidada y hay una buena probabilidad de que estaría viva hoy si realmente hubieran tomado medidas y la hubieran llevado a un médico. Es tan simple como eso”, dijo Al Wood.